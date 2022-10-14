Сейчас в городе проходят традиционные Дни оренбургского пухового платка

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Скульптура оренбургской козы, дающей тончайших пух для известных во всем мире местных платков и паутинок, появилась перед зданием Оренбургской фабрики пуховых платков, передает корреспондент ТАСС.

"Это поистине легендарное животное. Если бы не тончайший пух оренбургской козы, мы никогда не получили бы это уникальное изделие - наш знаменитый платок", - сказала во время открытия скульптуры в Оренбурге искусствовед Ирина Бушухина, добавив, что фигурку козы можно гладить и делать с ней селфи.

Автор бронзовой скульптуры - оренбургский художник Иван Ульянов.

В Оренбурге проходят традиционные Дни оренбургского пухового платка, их проводят с целью возрождения российских традиций, а также поддержки оренбургских пуховязальщиц и популяризации платка как самобытного образца народного искусства.

Весь день 14 октября в Оренбурге посвящен этому бренду, в частности, проходит акция "В Покров день - платок надень".

В областном Музее изобразительных искусств работает выставка пуховых платков, составленная из лучших образцов музейной коллекции. Перед музеем можно сделать селфи на фоне огромного клубка из козьего пуха диаметром 2,5 метра и трехметровыми спицами. Вечером музей посетят иностранные участники региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет 14-22 октября в Москве и Сочи.

Оренбургская коза

Неприхотливую аборигенную породу коз в достаточно суровых климатических условиях Оренбургской области разводят уже более 200 лет. Считается, что только в местном климате от коз можно получить уникальный тончайший пух. Изделия из него - шали и паутинки - получаются особенно нежными и мягкими.

В советские времена оренбургских коз вывозили для разведения в Англию, но через два-три поколения порода стала вырождаться - пух стал длиннее и огрубел.

Как рассказал корреспондент ТАСС доцент кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства Оренбургского аграрного университета Николай Пушкарев, недавно выведен новый, "уральский" тип оренбургской породы коз - он отличается тончайшим пухом однотонного белого цвета. Он выведен в производственном сельхозкооперативе "Донское" в Беляевском районе. Пух поставляется частным пуховницам и пуховязальным кооперативам для изготовления платков и паутинок.

"В год от одной козы можно получить порядка 350 граммов пуха. При необходимости белый цвет легко можно окрасить в любой другой", - рассказал Пушкарев.

Вязальный промысел в Оренбуржье зародился в XVIII веке. По правилам, установленным мастерицами, настоящий платок из козьей шерсти должен пройти сквозь тонкое обручальное кольцо. В настоящее время ручное производство платков существует во многих казачьих селах на востоке Оренбургской области, где народные умелицы из поколения в поколение передают традиции. В области два крупных племенных хозяйства, где разводят местных коз: "Донское" и "Губерлинское".