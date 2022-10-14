О фестивале

Николас Пападимитриу подчеркнул, что Украина пытается навредить фестивалю не в первый раз

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Успешное проведение Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в России станет достойным ответом украинским властям, не пустившим национальную делегацию, состоящую из представителей украинского комсомола, на фестиваль в Сочи. Такое мнение высказал в субботу в интервью ТАСС президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу.

Накануне Госпогранслужба Украины задержала членов делегации Комсомола Украины, следовавших в Сочи для участия в ВФМС, в пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе. Деятельность Коммунистической партии Украины официально запрещена в стране с декабря 2015 года, также запрещена деятельность и символика любых коммунистических организаций. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов ранее призвал украинские молодежные организации игнорировать ВФМС в Сочи, а также обратился в МИД Украины, Службу безопасности Украины и другие ведомства с просьбой "не допустить проведение фестиваля".

По словам Пападимитриу, Украина не в первый раз предпринимает попытки навредить фестивалю.

"Мы были свидетелями того, как примерно месяц назад они звонили людям и призывали не участвовать в фестивале. Мы не отвечали им от лица федерации, просто потому, что, с нашей точки зрения, нет смысла разговаривать с фашистскими силами", - сказал он.

В ВФДМ предполагали, что делегация с Украины может столкнуться с проблемами при отправке на фестиваль, отметил Пападимитриу. "Сейчас они задержаны украинской полицией, и мы понимаем, что это произошло не из-за какого-то уголовного преступления, это случилось из-за их политических и идеологических убеждений, из-за того, что они хотели приехать в Россию на фестиваль, - подчеркнул он. - Две главные причины, почему они с этим столкнулись: в первую очередь, потому что это делегаты, разделяющие коммунистическую идеологию, во вторую - потому что они хотели посетить мероприятие в России".

"Успех этого события [ВФМС] станет нашим ответом тем силам западного империализма, которые пытаются навредить нашем фестивалю. Мы уверенно выступим против фашизма, империализма и за мир перед людьми, которые пытаются навредить нашему фестивалю и нашей истории", - заключил Пападимитриу.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября в Москве международным парадом-карнавалом студенчества, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.