Глава оргкомитета: фестиваль молодежи поспособствует сотрудничеству в борьбе с террором

Николас Пападимитриу подчеркнул, что организаторы фестиваля стремятся к тому, чтобы он стал отправной точкой для диалога мировых лидеров о сохранении мира

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Объединение молодежи из разных стран на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) может послужить стимулом для лидеров государств в сотрудничестве против терроризма. Такое мнение высказал в субботу в интервью ТАСС президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу.

Он отметил, что организаторы фестиваля стремятся к тому, чтобы он стал отправной точкой для диалога мировых лидеров о сохранении мира.

"Любой мировой лидер прислушивается к своим людям. Поэтому, если мы сможем повлиять на молодежь со всего мира в деле борьбы с фашизмом и терроризмом, тогда и лидеры этих стран смогут влиять на ситуацию в мире", - сказал он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября в Москве международным парадом-карнавалом студенчества, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.