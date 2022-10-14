Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
14 октября, 17:46
Глава оргкомитета: фестиваль молодежи поспособствует сотрудничеству в борьбе с террором

Николас Пападимитриу подчеркнул, что организаторы фестиваля стремятся к тому, чтобы он стал отправной точкой для диалога мировых лидеров о сохранении мира

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Объединение молодежи из разных стран на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) может послужить стимулом для лидеров государств в сотрудничестве против терроризма. Такое мнение высказал в субботу в интервью ТАСС президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу.

Интервью
Организатор: фестиваль молодежи может помочь решению глобальных проблем

Он отметил, что организаторы фестиваля стремятся к тому, чтобы он стал отправной точкой для диалога мировых лидеров о сохранении мира.

"Любой мировой лидер прислушивается к своим людям. Поэтому, если мы сможем повлиять на молодежь со всего мира в деле борьбы с фашизмом и терроризмом, тогда и лидеры этих стран смогут влиять на ситуацию в мире", - сказал он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября в Москве международным парадом-карнавалом студенчества, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Ярославль
14 октября, 18:56
Участники парада-карнавала ВФМС-2017 прошли по улицам Москвы
14 октября, 18:36
Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи прибыли в Калининград
14 октября, 18:30
Участники фестиваля молодежи увидели золото скифов и Ростов с высоты
14 октября, 18:20
Участник Всемирного фестиваля молодежи оказал в самолете помощь больному диабетом
14 октября, 18:17
Глава оргкомитета высоко оценил готовность Сочи к приему Всемирного фестиваля молодежи
14 октября, 17:41
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.