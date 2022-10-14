Николас Пападимитриу назвал профессиональной инфраструктуру Олимпийского парка

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Сочи имеет хорошую инфраструктуру для приема крупных международных событий, интерес участников из разных стран к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Олимпийском парке, чрезвычайно высок. Такое мнение высказал в субботу в интервью ТАСС президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу.

"В Сочи очень хорошая инфраструктура для организации больших международных мероприятий", - сказал он.

Пападимитриу отметил, что традиционно фестиваль проводится в столицах, потому что они более доступны с точки зрения транспорта для делегатов со всего мира.

"И то, что мы видим сейчас, это 200-процентный интерес, мы видим большое количество ребят, которые приезжают в Сочи", - подчеркнул глава ВФДМ.

Молодежь призывают к корректной дискуссии

Накануне Пападимитриу и первый замруководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета по подготовке ВФМС-2017 Сергей Кириенко осмотрели объекты Олимпийского парка Сочи, на которых пройдут мероприятия фестиваля, и остались довольны готовностью к работе ВФМС.