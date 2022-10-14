Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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14 октября, 17:41
Глава оргкомитета высоко оценил готовность Сочи к приему Всемирного фестиваля молодежи

Николас Пападимитриу назвал профессиональной инфраструктуру Олимпийского парка

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Сочи имеет хорошую инфраструктуру для приема крупных международных событий, интерес участников из разных стран к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Олимпийском парке, чрезвычайно высок. Такое мнение высказал в субботу в интервью ТАСС президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ), председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017 Николас Пападимитриу.

Интервью
Организатор: фестиваль молодежи может помочь решению глобальных проблем

"В Сочи очень хорошая инфраструктура для организации больших международных мероприятий", - сказал он.

Пападимитриу отметил, что традиционно фестиваль проводится в столицах, потому что они более доступны с точки зрения транспорта для делегатов со всего мира.

"И то, что мы видим сейчас, это 200-процентный интерес, мы видим большое количество ребят, которые приезжают в Сочи", - подчеркнул глава ВФДМ.

Молодежь призывают к корректной дискуссии

Накануне Пападимитриу и первый замруководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета по подготовке ВФМС-2017 Сергей Кириенко осмотрели объекты Олимпийского парка Сочи, на которых пройдут мероприятия фестиваля, и остались довольны готовностью к работе ВФМС.

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"Впечатление, что это площадка для большого количества мероприятий, для большого количества взглядов и мнений. Очевидно, что кто-то будет концентрироваться на одних активностях, кто-то - на других. Я сам посещу несколько площадок, которые привлекают мое внимание", - сказал Пападимитриу в интервью ТАСС, назвав инфраструктуру Олимпийского парка профессиональной.

Он отметил, что ВФДМ призывает молодежь с разными политическими взглядами всегда выражать свое мнение корректно. "Мы предлагаем всем поучаствовать в нашей дискуссионной программе, в ярмарке солидарности", - добавил он.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября в Москве международным парадом-карнавалом студенчества, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

 

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