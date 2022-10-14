Делегат из Таджикистана Хайем Махмудов считает, что этот случай показывает роль молодежи в обществе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Таджикистана Хайем Махмудов оказал в субботу помощь больному сахарным диабетом в самолете, на котором летел из Москвы в Ростов-на-Дону для участия в региональной программе фестиваля.

"Человеку на борту стало плохо, у него снизилось давление из-за сахарного диабета, и он потерял сознание. Стюардессы не знали, что делать, была паника. Сам я врач-кардиолог, и под моим руководством больному была оказана первая помощь", - рассказал Махмудов корреспонденту ТАСС.

Махмудов считает, что этот случай показывает роль молодежи в обществе. "Мы можем выполнять свои профессиональные компетенции и оказать помощь", - подчеркнул участник молодежного фестиваля.

Он высоко оценил проведение Международного фестиваля молодежи в России. "Россия открыла двери для молодежи со всего мира, и прежде всего это обмен опытом", - считает гость из Таджикистана.

Махмудов рассказал, что составил список из 10 лучших городов России, которые хотел бы посетить. "Ростов был в этом списке, теперь я исполнил свою мечту", - говорит Махмудов.

Участие Ростовской области в фестивале

Ранее сообщалось, что Ростовская область примет 100 иностранных участников фестиваля из более чем 50 стран мира - в частности, из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Гамбии, Индии, США, Филиппин, Франции, Черногории, Чили. В программу включено посещение нескольких музейных экспозиций, среди которых местный краеведческий музей с его коллекцией скифского золота. Для гостей также организуют прогулку на теплоходе по Дону.

Запланирована экскурсионная программа по Таганрогу и Новочеркасску, а также по станице Старочеркасской. В Новочеркасске участники фестиваля побывают в музее истории Донского казачества, где им покажут традиционные одежду и оружие казаков. Гости также посетят Атаманский дворец, где останавливались российские императоры, и Вознесенский войсковой патриарший собор - третий по величине православный храм в России.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября 2017 года с международного парада-карнавала в Москве, основные же события форума пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Фестиваль соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - две тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов, для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.