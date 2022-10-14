Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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14 октября, 18:20
Участники фестиваля молодежи увидели золото скифов и Ростов с высоты
© Валерий Матыцин/ТАСС

В ближайшие дни ребята познакомятся с казачьей культурой и пройдут обряд посвящения в казаки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Сто иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прилетели в Ростов-на-Дону в субботу. В рамках региональной программы они увидели город с высоты 65-метрового колеса обозрения "Одно небо", а в краеведческом музее — золото скифов, передает корреспондент ТАСС.

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Перед экскурсией по Ростову на общем сборе в отеле делегаты фестиваля знакомились друг с другом, улыбались, делали селфи и удивлялись, что в Ростове не так холодно, как они думали.

"Я в России первый раз, перед тем, как ехать в эту страну, родители и друзья говорили мне - там очень холодно, но оказалось, что в Ростове тепло и солнечно, - рассказал ТАСС студент из Мали. - Меня пугала неизвестность, но уже в ростовском аэропорту я понял, что в России очень дружелюбные люди - все меня приветствовали, улыбались. С югом России у меня ассоциируются писатели Чехов и Шолохов".

Студентка из Словакии Хелен рассказала, что у нее много друзей из России, в университете она учила русский, в Ростове первый раз, но до этого была в Москве и Санкт-Петербурге.

"Хочу познакомиться с русской культурой, до этого путешествия ничего не знала о Ростове, но впереди насыщенная программа", - поделилась она.

Первым пунктом субботней программы стало колесо обозрения "Одно небо".

"Боюсь высоты, но прокатилась на колесе и не жалею, город очень красивый", - делились впечатлениями друг с другом молодые люди.

Золото скифов и посвящение в казаки

В краеведческом музее для делегации была проведена экскурсия. По мнению большинства, самая интересной экспозицией оказалась "Сокровища Донских степей", где представлены сокровища скифов.

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"Слышал про золото скифов, но не знал, что оно хранится в ростовском музее, очень красивая экспозиция", - рассказал Николай из Кишинева.

Как пообещали организаторы, участников фестиваля в ближайшие дни ждет знакомство с казачьей культурой Ростовской области - одного из ключевых казачьих центров России.

"Вы научитесь танцевать казачьи танцы, желающие могут пройти обряд посвящения в казаки", - рассказал представитель организаторов. Это сообщение вызвало всеобщее оживление.

В Минспорта региона ТАСС сообщили, что в Ростовскую область приехали 100 иностранных участников фестиваля из более чем из 50 стран мира - Аргентины, Бразилии, Великобритании, Гамбии, Индии, США, Филиппин, Франции, Черногории, Чили и других.

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, в рамках региональной программы запланированы экскурсии и по другим городам области - Таганрогу и Новочеркасску, а также по станице Старочеркасской. В Новочеркасске участники фестиваля побывают в музее истории донского казачества, где им покажут традиционные казачьи одежду и оружие.

Кроме того, они посетят Атаманский дворец, где останавливались российские императоры, и Вознесенский войсковой патриарший собор - третий по величине православный храм в России.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября в Москве, где в субботу проходит международный парад-карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

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В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов.

Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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