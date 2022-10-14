Золото скифов и посвящение в казаки

В ближайшие дни ребята познакомятся с казачьей культурой и пройдут обряд посвящения в казаки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Сто иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прилетели в Ростов-на-Дону в субботу. В рамках региональной программы они увидели город с высоты 65-метрового колеса обозрения "Одно небо", а в краеведческом музее — золото скифов, передает корреспондент ТАСС.
Перед экскурсией по Ростову на общем сборе в отеле делегаты фестиваля знакомились друг с другом, улыбались, делали селфи и удивлялись, что в Ростове не так холодно, как они думали.
"Я в России первый раз, перед тем, как ехать в эту страну, родители и друзья говорили мне - там очень холодно, но оказалось, что в Ростове тепло и солнечно, - рассказал ТАСС студент из Мали. - Меня пугала неизвестность, но уже в ростовском аэропорту я понял, что в России очень дружелюбные люди - все меня приветствовали, улыбались. С югом России у меня ассоциируются писатели Чехов и Шолохов".
Студентка из Словакии Хелен рассказала, что у нее много друзей из России, в университете она учила русский, в Ростове первый раз, но до этого была в Москве и Санкт-Петербурге.
"Хочу познакомиться с русской культурой, до этого путешествия ничего не знала о Ростове, но впереди насыщенная программа", - поделилась она.
Первым пунктом субботней программы стало колесо обозрения "Одно небо".
"Боюсь высоты, но прокатилась на колесе и не жалею, город очень красивый", - делились впечатлениями друг с другом молодые люди.
В краеведческом музее для делегации была проведена экскурсия. По мнению большинства, самая интересной экспозицией оказалась "Сокровища Донских степей", где представлены сокровища скифов.
"Слышал про золото скифов, но не знал, что оно хранится в ростовском музее, очень красивая экспозиция", - рассказал Николай из Кишинева.
Как пообещали организаторы, участников фестиваля в ближайшие дни ждет знакомство с казачьей культурой Ростовской области - одного из ключевых казачьих центров России.
"Вы научитесь танцевать казачьи танцы, желающие могут пройти обряд посвящения в казаки", - рассказал представитель организаторов. Это сообщение вызвало всеобщее оживление.
В Минспорта региона ТАСС сообщили, что в Ростовскую область приехали 100 иностранных участников фестиваля из более чем из 50 стран мира - Аргентины, Бразилии, Великобритании, Гамбии, Индии, США, Филиппин, Франции, Черногории, Чили и других.
Как сообщается на официальном сайте фестиваля, в рамках региональной программы запланированы экскурсии и по другим городам области - Таганрогу и Новочеркасску, а также по станице Старочеркасской. В Новочеркасске участники фестиваля побывают в музее истории донского казачества, где им покажут традиционные казачьи одежду и оружие.
Кроме того, они посетят Атаманский дворец, где останавливались российские императоры, и Вознесенский войсковой патриарший собор - третий по величине православный храм в России.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября в Москве, где в субботу проходит международный парад-карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.
В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов.
Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.