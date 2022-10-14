В ближайшие дни ребята познакомятся с казачьей культурой и пройдут обряд посвящения в казаки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Сто иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прилетели в Ростов-на-Дону в субботу. В рамках региональной программы они увидели город с высоты 65-метрового колеса обозрения "Одно небо", а в краеведческом музее — золото скифов, передает корреспондент ТАСС.

Перед экскурсией по Ростову на общем сборе в отеле делегаты фестиваля знакомились друг с другом, улыбались, делали селфи и удивлялись, что в Ростове не так холодно, как они думали.

"Я в России первый раз, перед тем, как ехать в эту страну, родители и друзья говорили мне - там очень холодно, но оказалось, что в Ростове тепло и солнечно, - рассказал ТАСС студент из Мали. - Меня пугала неизвестность, но уже в ростовском аэропорту я понял, что в России очень дружелюбные люди - все меня приветствовали, улыбались. С югом России у меня ассоциируются писатели Чехов и Шолохов".

Студентка из Словакии Хелен рассказала, что у нее много друзей из России, в университете она учила русский, в Ростове первый раз, но до этого была в Москве и Санкт-Петербурге.

"Хочу познакомиться с русской культурой, до этого путешествия ничего не знала о Ростове, но впереди насыщенная программа", - поделилась она.

Первым пунктом субботней программы стало колесо обозрения "Одно небо".

"Боюсь высоты, но прокатилась на колесе и не жалею, город очень красивый", - делились впечатлениями друг с другом молодые люди.

Золото скифов и посвящение в казаки

В краеведческом музее для делегации была проведена экскурсия. По мнению большинства, самая интересной экспозицией оказалась "Сокровища Донских степей", где представлены сокровища скифов.