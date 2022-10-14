О фестивале

Сейчас гости отправились на концерт органной музыки, который пройдет в Кафедральном соборе на острове имени Иммануила Канта

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Делегация иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в состав которой вошли 200 молодых людей из 67 стран, прибыла в субботу в Калининград в рамках региональной программы фестиваля, рассказали ТАСС в областном агентстве по делам молодежи.

"В Калининград прибыла делегация из 200 представителей молодежи зарубежных стран, гости приняли участие в мотопробеге по центральным улицам на 26 мотоциклах с символикой фестиваля и флагами всех стран участниц форума", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что также состоялась церемония возложения цветов у мемориала "Памятник 1200 гвардейцам", возведенного в память о советских воинах, погибших при штурме Кенигсберга (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Сейчас гости отправились на остров имени Иммануила Канта, где в средневековом Кафедральном соборе пройдет концерт органной музыки.

Иностранная делегация проведет в области три дня. В программу, разработанную для Калининградской области в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, включены обзорные экскурсии по городу с посещением музеев и культурных объектов, путешествие на Куршскую косу, являющуюся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, участие в поисках янтаря на побережье Балтийского моря.

В день открытия фестиваля в Калининграде состоится прямое включение торжественной церемонии из Сочи, где пройдет основная программа Всемирного фестиваля. В городе пройдет лазерное шоу, выступят творческие коллективы области, гостей будут угощать блюдами национальной кухни народов России.

Запланированы также встречи гостей со школьниками и студентами ведущих вузов региона. Пройдут дискуссии с участием экспертов, темами которых станут "Глобальная политика и ее вызовы" и "Экономика будущего развития". Участники дискуссий обсудят проблемы молодежного предпринимательства как фактора развития межрегиональных связей, перспективы Калининградской области как точки входа на российский рынок для иностранных производителей. Темой обсуждения станет также взгляд из-за рубежа на потенциал и развитие сотрудничества с анклавными территориями.

Участники калининградской программы познакомятся и со спортивными объектами области. Желающие смогут попробовать сдать нормы ГТО.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступли из более чем 180 стран мира. В молодежном празднике будут задействованы еще 15 регионов России - в рамках региональной программы фестиваля их посетят в течение первых трех дней форума 2 тыс. иностранных участников.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.