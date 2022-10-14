Представитель ярославского Дворца молодежи Ольга Разумова сообщила, что гостей фестиваля пригласят к себе на ужин 26 семей

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Делегация из 45 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла в субботу в Ярославль в рамках региональной программы фестиваля. Об этом ТАСС сообщила представитель ярославского Дворца молодежи Ольга Разумова.

По словам Разумовой, в Ярославле "у нас запланирован ужин в ярославских семьях - 26 семей возьмут к себе на вечер студентов-иностранцев, приготовят с ними ужин, пообщаются на бытовом уровне".

В программе пребывания иностранных гостей - экскурсия по городу, посещение музеев села Вятское, ярославского планетария, театра драмы им. Ф. Волкова. В Ярославле студенты также примут участие в работе семи дискуссионных площадок по разным темам.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет с 14 по 17 октября в 15 регионах России.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинается 14 октября в Москве, где в субботу прошел международный парад-карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.