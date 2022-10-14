На высшем уровне...как в 1985-м

Фестиваль начинает работу 14 октября в Москве. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Жительница Сочи Вера Щербинина, которая в 1957 году принимала участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, решила отметить возвращение молодежного праздника в Россию стихами. Строчки-пожелание участникам форума, начинающего 15 октября свою работу в ее родном городе, родились буквально в считанные минуты, рассказала корреспонденту ТАСС Щербинина.

С листком бумаги, где было записано стихотворение, 80-летняя жительница Сочи пришла в субботу на городской праздник, посвященный фестивалю молодежи. Она рассказала, как в 1957 году студенткой Московского автомеханического института целый месяц после занятий ездила на ближайший к вузу стадион, где вместе с однокурсниками "училась ходить колонной". "Просыпаюсь сегодня под утро, настроение прямо такое, что мне куда-то надо бежать, как тогда, в 1975-м, на тренировку. Так хорошо и светло на душе было, что строчки сами собой сложились", - объяснила Щербинина.

Тот, первый для нашей страны, фестиваль ей запомнился песнями, "душевными, не то, что сейчас - один гром". А еще "дружеской атмосферой, когда флаги по всей Москве". Для нее нынешний фестиваль молодежи еще и юбилейный, прошло ровно 60 лет с того момента, как впервые многочисленные делегации молодежи из многих стран мира открыли для себя Россию.

"Любой юбилей - это чуточку грустно, ведь это из жизни уходят года. Но если года эти прожиты честно, не надо об этом грустить никогда... хочу поприветствовать вас и пожелать много счастья и смеха. Десять теплых и радостных дней пусть ваша душа будет согрета добрым чувством и смехом друзей", - написала в своем стихотворении, посвященном нынешнему, девятнадцатому по счету Всемирному фестивалю молодежи и студентов, Вера Щербинина.

И даже через 60 лет после своего участия во Всемирном фестивале молодежи, пенсионерка жалеет, что не смогла принять участие в фестивале 1985 года - "помешала защита кандидатской диссертации".

На высшем уровне...как в 1985-м

Еще одна участница прошлых фестивалей молодежи, жительница Сочи Марина Антошечкина, вспоминает, как первокурсницей участвовала со студенческим ансамблем Тульского педагогического института в различных конкурсах. "И лишь потом узнала, что это и был отбор на фестиваль", - рассказала о неожиданном для нее самой включении в состав делегации СССР Антошечкина.

По ее словам, меры безопасности в Москве в 1985 году, как и сейчас в Сочи, были похожими. "Самое главное, чтобы гости, которые приехали сюда, чувствовали себя в безопасности. По дружелюбию, по открытости - все тоже очень похоже", - сравнила подход к организации форумов молодежи участница фестиваля 1985 года.

Особенно запомнилась Антошечкиной встреча с кумиром ее молодости, американским певцом Дином Ридом, а исполненная им песня итальянских партизан еще долго звучала в ее душе. "Мне - вчерашней школьнице - доверили такое необыкновенное дело, как участие во Всемирном фестивале молодежи. Это воспоминание на всю жизнь, и сейчас оно всколыхнулось в душе", - призналась сочинка.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начинает 14 октября в Москве, где в субботу прошел международный парад-карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.