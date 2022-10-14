В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей

Жуков выступит на сессии "Классика или новая волна: каким будет спорт будущего", а также станет модератором олимпийского урока, который пройдет в рамках проекта "Олимпийский патруль". Основными темами дискуссии станут вопросы: каким образом МОК трансформирует олимпийскую программу, реагируя на запросы молодежи; какие вызовы времени вынуждены преодолевать традиционные олимпийские виды спорта в борьбе за новую аудиторию; как неолимпийские виды спорта формируют современный и востребованный продукт; как субкультура может перерасти в модный и коммерчески успешный вид спорта; как государству учесть новые тренды, формируя политику в области спорта.

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Жуков примет участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

В сессии также примут участие четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу в составе сборной Кубы Юмилка Руис, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и генеральный менеджер команды по киберспорту Virtus.pro Роман Дворянкин. Модератором дискуссии станет генеральный продюсер "Матч-ТВ" Тина Канделаки.

В олимпийском уроке также примут участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и Руис . Проект "Олимпийский патруль", рассказывающий о ценностях олимпийского движения, стартовал в 2014 году.

Олимпийские уроки уже прошли в 24 регионах России, охватив порядка 45 тыс. участников.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября и завершится 22 октября. Официальное открытие и основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 180 стран мира.

В первые дни фестиваля 2 тыс. иностранных гостей посетят 15 субъектов РФ в рамках региональной программы, которая предусмотрена впервые в истории фестивалей.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей из более чем 100 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.