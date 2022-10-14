Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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14 октября, 19:35
Звезды BMX и скейтбординга примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов

Турнир по скейтбордингу для участников фестиваля пройдет 16 октября, а соревнования по BMX - 18-19 октября

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Джош Стрикер и Гаррет Бернс станут судьями турнира по BMX среди участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет 15-21 октября в Сочи. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

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"Новые олимпийские дисциплины - BMX и скейтбординг органично вписались в спортивную программу фестиваля, - сказал Брюсов. - Запрос на участие в турнирах по экстремальным видам спорта очень высокий. Судьями турнира по BMX станут легендарные райдеры Джош Стрикер и Гаррет Бернс, а одним из членов жюри в скейтбординге будет Стив Берра - знаковая фигура в этом виде спорта. Современная зона экстремальных видов спорта, созданная в Олимпийском парке компанией Legato Sports Architecture, будет работать все дни фестиваля, а после его завершения станет центром притяжения для местной молодежи".

Турнир по скейтбордингу для участников фестиваля пройдет 16 октября, а соревнования по BMX - 18-19 октября. Помимо этого все желающие смогут поучаствовать в мастер- классах по основам езды на BMX-велосипеде, скейте и экстремальном самокате. Для участников фестиваля также будут организованы специальные тренировки, направленные на снижение травматизма в экстремальных видах спорта, батутные тренировки, встречи с врачами спортивной медицины, уроки фото и видеосъемки в условиях постоянного движения, и показательные выступления профессиональных райдеров. Турниры по BMX и скейтбордингу дебютируют на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где в субботу прошел международный парад- карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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