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Некоторые делегаты хотят завести новые знакомства, другие - рассказать о своей стране или научиться чему-то новому

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходящий в России, должен стать площадкой для общения молодежи всего мира, уверены приехавшие на него гости из других стран. Некоторые из них хотят завести новые знакомства, другие - рассказать о своей стране, третьи - научиться чему-то новому. Однако все они надеются, что фестиваль позволит им больше узнать о других государствах, их культуре и живущих там людях. Говоря по-русски Непал - страна, которую считают родиной Будды и в которой находится самая высокая в мире гора Эверест, присылает на фестиваль около 200 человек. Английский знают все молодые люди, а вот русский язык - это диковинка. Милан Каттель (Milan Kattel) уже шесть лет живет в России и учится в Российском университете дружбы народов на юриста-правозащитника.

"Я являюсь председателем ассоциации непальских студентов в Москве. И когда стало понятно, что из Непала приезжает такая большая делегация, в которой очень многие не знают русский язык, мне из посольства посоветовали сюда поехать, чтобы помогать им", - пояснил молодой человек. После окончания магистратуры Милан планирует вернуться в родную страну, где очень ценят российское образование. "Все, кто заканчивал университет в России, сейчас занимают хорошие посты", - отметил он. Джордж Джонс (George Jones), студент из Великобритании, вскоре получит степень бакалавра по современным языкам: молодой человек знает русский и французский. О предстоящем фестивале Джордж узнал в этом году, когда учился в Казани по обмену. "Больше всего я хочу рассказать об университетской жизни. Мне было очень интересно, когда учился в России: разный стиль жизни. В Казани было больше занятий, но меньше студенческих мероприятий в кампусе, в университете", - добавил британец. Он отмечает, что фестиваль ему также интересен, потому что на него со всего света съехались молодые люди, представляющие разные культуры, с самыми разными идеями. Других посмотреть, о себе рассказать Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики также прислали свои делегации. Юрий Сильванский, второкурсник из ДНР, обучается в вузе по направлению "Международные отношения". Он изучает иностранные языки: английский, немецкий и китайский, а также интересуется глобалистикой и участвует в профильных конференциях.

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"Хотелось бы получше узнать другие страны, потому что СМИ - это одно, а пообщаться с человеком - это совсем другое. О ДНР складывается стереотип, что это сплошные вояки. А у нас хватает и тех, кто хочет нормально жить, без какой-либо опаски - большинство населения оказались заложниками обстоятельств", - отметил молодой человек. Специалист в IT-сфере из Пакистана Атиф Файяз (Atif Fayaz) рассказал ТАСС, что намерен получить новые знания: он надеется встретить людей с другим опытом, другой культурой, с которыми мог бы обменяться опытом. Ушли от политики Ахмад Нажди (Ahmad Najdi) из Ливана представляет на ВФМС национальный комитет Всемирной федерации демократической молодежи (World Federation of Democratic Youth, WFDY). В разговоре с ТАСС он выразил мнение, что российский фестиваль серьезно отличается от всех предыдущих: организаторы полностью отказались от политической составляющий, и, фактически, создали площадку для общения молодежи всего мира.