По оценке местных властей, на курорт приехали уже более 10 тыс. участников фестиваля

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Городской праздник, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов, собрал в субботу на Южном молу морского порта Сочи более 7 тыс. зрителей. Жители курорта вспомнили историю фестивального молодежного движения и приветствовали участников нынешнего форума исполнением "Гимна демократической молодежи", который впервые прозвучал в июле 1947 года на открытии первого молодежного фестиваля.

"XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал сегодня в Москве и скоро будет в Сочи. Мы, сочинцы, достойно провели Олимпийские игры, готовимся к фестивалю молодежи и говорим всем гостям из 180 стран мира - добро пожаловать в город Сочи. Уверен в том, что наше гостеприимство и наши теплые сердца сделают все, чтобы гостям было хорошо", - сказал, приветствуя гостей и участников фестиваля, мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Первые участники фестиваля начали прибывать в Сочи еще неделю назад. Это волонтеры, которым затем предстояло встречать делегации, помогать им с логистикой и размещением в отелях. "Ребята уже пять дней встречают официальные делегации, встречают оргкомитет, встречают всех гостей фестиваля радушно и гостеприимно", - отметил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Андрей Безроднов.

По оценке властей Сочи, на курорт уже приехали более 10 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Пиковым для организаторов форума и добровольцев станут дни 15 и 16 октября, когда на железнодорожные вокзалы и в аэропорт будут прибывать одновременно сотни гостей.

Волонтеры под парусом

Встречать и оказывать помощь участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи будут 5 тыс. волонтеров. В последний перед массовым заездом гостей день добровольцы получили возможность принять участие в гонках Национальной парусной лиги - 2017. В море вместе с опытными спортсменами вышли 15 добровольцев, многие из них - впервые в жизни, сообщила корр. ТАСС PR-директор Всероссийской федерации парусного спорта Анна Мстиславская.

"Мы пригласили 15 волонтеров принять участие в нашей гонке. Специально для них был учрежден формат гостевой гонки", - рассказала представитель федерации.

Неожиданностью для организаторов гонки стало то, что среди желающих выйти в море, неспокойное из-за накрывшего Сочи атмосферного фронта, девушек оказалось больше, чем представителей сильного пола. "Для нас это грандиозное событие - стать участником гонки под парусом. Всегда мечтала попробовать", - призналась волонтер фестиваля из Воронежа Дина Копленко.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался в субботу в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.