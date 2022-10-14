Организаторы фестиваля молодежи помогают гостям в расселении, питании и аккредитации

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Количество приехавших на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), который в воскресенье открывается в Сочи, превысило заявленную организаторами численность - в город прибывают более 50 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фестиваля, поступившем в субботу в ТАСС.

"В связи с небывалым наплывом зарубежных гостей на ХIХ ВФМС номерной фонд Олимпийского парка и Красной поляны исчерпан. В составе большинства иностранных делегаций прибывают участники, не прошедшие предварительную регистрацию", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что организаторы ВФМС помогают гостям в расселении, питании и аккредитации.

"На данный момент в город прибывает более 50 тыс. человек - это участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры ВФМС", - уточняется в документе.

Ранее говорилось о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, еще 5 тыс. волонтеров будут помогать в организации мероприятия.

"Таким образом, ХIХ ВФМС может стать рекордным по числу участников", - отметили в пресс-службе. Сейчас самым массовым считается фестиваль прошедший в 1957 году в Москве, делегатами которого стали 34 тыс. человек.

Фестиваль

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.