В течение трех дней участников региональной программы фестиваля будут знакомить с историей Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Пятьдесят иностранных делегатов прибыли в субботу в Севастополь для участия в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, к ним присоединились участники Саммита студенческих лидеров стран СНГ. В первый день для гостей и волонтеров была проведена обзорная экскурсия по городу-герою, а затем состоялось торжественное открытие программы на теплоходе "Доброход", который прошел по бухтам Севастополя, передает корреспондент ТАСС.

"Я впервые в России и в Севастополе. Мы пока еще не успели много посмотреть, но город выглядит прекрасно. Я немного слышал об истории Крыма и Севастополя, я знаю, что город был основан в 1783 году, что он был дважды разрушен", - рассказывает участник фестиваля Фэд, который приехал из Марокко.

Петра их Хорватии уже бывала в России - этим летом она посещала летнюю школу в Омске и спустя два месяца стала участницей Всемирного фестиваля молодежи и студентов. "Мне всегда нравились города, расположенные на реках или возле моря, Севастополь - прекрасен", - говорит девушка.

Севастополь объединяет

После экскурсии делегаты спустились на нижнюю палубу теплохода, где прошла церемония торжественного открытия региональной программы фестиваля.

"Сегодня у нас проходит два замечательных мероприятия - Фестиваль молодежи и студентов и Саммит студенческих лидеров, который в Севастополе проводится уже во второй раз. Что касается фестиваля молодежи и студентов, то два года шла подготовка, и сегодня мы рады видеть в Севастополе и других городах страны ребят из разных стран. Мне бы очень хотелось, чтобы фестиваль остался в вашей душе на всю жизнь", - обратился к участникам Алексей Любцов, руководитель Международного молодежного центра Росмолодежи.

Ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев, обращаясь к ребятам, отметил, что в Севастополе, особенно ценят мир и дружбу, ведь город пережил две героические обороны: в годы Крымской (1853 - 1856) и Великой Отечественной войн (1941 - 1945). "Я желаю, чтобы каждый из вас отсюда уехал с мыслью о том, что Севастополь объединяет людей", - добавил он.

Завершилась церемония тренингом по командообразованию, который провели преподаватели Севастопольского госуниверситета, а затем ребята хором спели песню Полины Гагариной "A Million Voices".