Председатель МПС считает, что фестиваль в Сочи поможет узнать и выполнить чаяния молодежи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября

"Для нас составляет особую радость, что в Российской Федерации, в Сочи, проводится Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 35 тысяч представителей молодежи, в том числе парламентарии соберутся в Сочи. Мы должны общаться с молодежью, должны слушать их, мы должны говорить меньше и прислушиваться к голосу молодежи. Если мы сможем это сделать, мы сможем выполнить мечтания и чаяния людей, которые верят нам", - сказал Чоудхури на церемонии открытия 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.

По мнению председателя МПС, диалог с молодым поколением поможет разобраться в причинах явлений, которые беспокоят мировую общественность.

"Мы живем в мире, где терроризм является уродливой реальностью нашего времени, и сейчас недостаточно выигрывать войны, важно выиграть и мир. Нам необходимо выяснить, в чем причина терроризма и экстремизма. Никто не рождается террористом, и мы должны изучать конфликты, которые остаются неразрешенными в течение долгого времени. Мы должны прислушаться к голосу молодого поколения", - сказал он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. В первый день, в субботу, в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в Сочи с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.