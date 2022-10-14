Экскурсию по училищу представителям из 54 стран проводили не только преподаватели, но и кадеты

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Представители молодежи из 54 стран в рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов посетили в субботу Оренбургское президентское кадетское училище, сообщили ТАСС в правительстве Оренбургской области.

"Гости посетили одно из образцовых учебных заведений области, экскурсию по училищу проводили не только преподаватели, но и сами кадеты. Даже ученикам младших курсов представилась возможность блеснуть знаниями иностранных языков, рассказав о своей альма-матер", - сказал представитель правительства.

Представителям иностранных делегаций показали быт воспитанников училища, учебные классы и комнаты отдыха.

"Мне кажется, что такие современные школы должны быть в каждой стране, чтобы дети с самых юных лет получали достойное образование", - поделился впечатлениями участник фестиваля из Индии Мор Кетан.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. В первый день, в субботу, в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в Сочи с 15 по 22 октября.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов, среди них Оренбургская область. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Всего участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.