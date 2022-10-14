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Участники фестиваля 14 октября смогли увидеть оренбургские пуховые платки, посмотреть золото скифов в ростовском музее, а также посетить бухты Севастополя

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мероприятия первого дня XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) прошли в субботу в нескольких городах России. В каждом из них для гостей приготовлена программа, раскрывающая особенности региона. Участники ВФМС смогли оценить оренбургские пуховые платки, увидеть золото скифов в ростовском музее и бухты Севастополя, а волонтеры поучаствовали в регате в Сочи. В два раза больше Как сообщила пресс-служба фестиваля, в Сочи, где пройдут основные мероприятия молодежного праздника, прибывают 50 тыс. человек - примерно в два раза больше, чем планировалось.

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Из-за наплыва гостей, в частности, оргкомитету пришлось перераспределять нагрузку на пункты аккредитации - регистрацию на фестиваль в субботу прошли несколько тысяч человек. Кроме того, организаторы помогают решать вопросы с размещением. "В составе большинства иностранных делегаций прибывают участники, не прошедшие предварительную регистрацию. Таким образом, ХIХ ВФМС может стать рекордным по числу участников", - отмечается в сообщении. Региональные "изюминки" Помимо Москвы и Сочи мероприятия ВФМС проходят в 15 регионах России - от Севастополя до Дальнего Востока. В каждый из регионов отправились несколько десятков иностранных гостей, и некоторых с "местным колоритом" встретили уже в аэропорту - например, в Оренбургской области. "Сто иностранных участников фестиваля встретили в аэропорту оренбургским караваем, подарили каждому участнику шапку с символикой фестиваля. Девушка из Кении Мари Гитхара, которая отмечает свой день рождения, получила в подарок оренбургскую "паутинку" (оренбургский платок - прим. ТАСС) и букет цветов", - рассказал ТАСС представитель регионального правительства.

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В Ростовской области, куда приехали участники фестиваля из более чем 50 стран, делегатов знакомят с казачьей культурой и историей региона: им уже показали тематическую музейную коллекцию, где, в том числе, представлено золото скифов. Всеобщее оживление вызвало предложение научить всех желающих в ближайшие дни танцевать казачьи танцы и посвятить их в казаки. Кроме того, гости посетят Атаманский дворец, где останавливались российские императоры, и Вознесенский войсковой патриарший собор - третий по величине православный храм в России. В Севастополе, который является главной базой Черноморского флота, открытие региональной программы фестиваля состоялось на теплоходе "Доброход", который с обзорной экскурсией прошел по бухтам города. "Я впервые в России и в Севастополе. Мы пока еще не успели много посмотреть, но город выглядит прекрасно. Я немного слышал об истории Крыма и Севастополя, я знаю, что город был основан в 1783 году, что он был дважды разрушен", - поделился своими впечатлениями участник фестиваля Фэд, который приехал из Марокко. В течение трех дней участников региональной программы фестиваля ожидает знакомство с историей Севастополя. Они посетят музей-заповедник "Херсонес Таврический", где ознакомятся с античной и византийской историей древнего города, а также с историей крещения Святого равноапостольного князя Владимира, распространившего христианство на Руси. Кроме того, ребята посетят мемориальный комплекс 35-й береговой батареи, где узнают о героических и трагических событиях последних дней обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Встречать и оказывать помощь участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи будут 5 тыс. волонтеров. В последний перед массовым заездом гостей день добровольцы получили возможность принять участие в гонках Национальной парусной лиги - 2017. В море вместе с опытными спортсменами вышли 15 добровольцев, многие из них - впервые в жизни. Герои прошлого и настоящего В Сочи, где проходят основные мероприятия фестиваля, в субботу состоялся концерт с участием делегатов фестивалей молодежи на Кубе 1978 года и в Москве 1985 года. Зрителям предложили спеть "Гимн демократической молодежи", который впервые был исполнен на Страговском стадионе в Праге 25 июля 1947 года, в день открытия I Всемирного фестиваля молодежи и студентов и был удостоен первой премии на конкурсе песен фестиваля.

Кроме того, участников XIX фестиваля поздравили участники молодежного праздника прошлых лет. Например, жительница Сочи Вера Щербинина, которая в 1957 году принимала участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, в честь возвращения фестиваля в Россию написала стихи: "Любой юбилей - это чуточку грустно, ведь это из жизни уходят года. Но если года эти прожиты честно, не надо об этом грустить никогда <...> хочу поприветствовать вас и пожелать много счастья и смеха. Десять теплых и радостных дней пусть ваша душа будет согрета добрым чувством и смехом друзей". Героем нынешнего фестиваля уже стал молодой доктор из Таджикистана Хайем Махмудов, который спас больного сахарным диабетом в самолете, на котором летел в Ростов-на-Дону. "Человеку на борту стало плохо, у него снизилось давление из-за сахарного диабета, и он потерял сознание. Стюардессы не знали, что делать <...> Сам я врач-кардиолог, и под моим руководством больному была оказана первая помощь", - рассказал Махмудов корр. ТАСС. Героями дня в Сочи также стали волонтеры: они помогают освоиться гостям фестиваля. Несколько тысяч добровольцев, многие из которых знают не один иностранный язык, работают в информационной службе, подсказывают дорогу, опекают делегации, отвечают за регистрацию гостей и выполняют многие другие функции. Причем некоторые из них сами приехали из других стран. Например, Коля (его настоящее имя русские друзья не могут правильно произнести из-за сложной фонетики) приехал из Вьетнама несколько лет назад, и в настоящее время учится в Орловском государственном университете. А Алина считается зарубежным волонтером: она живет в Ливане. "Я русская, но 17 лет назад переехала жить в Ливан. На фестиваль мы приехали как волонтеры от русского центра", - пояснила она. О фестивале XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

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