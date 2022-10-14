Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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14 октября, 23:58
На ВФМС представили робота телеприсутствия и "симулятор телепортации"
© Петр Ковалев/ТАСС

В рамках выставки Youth Expo Научный парк МГУ показал заменители кожи

СОЧИ, 14 октября. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Накануне официального открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), которое станет ключевым событием воскресенья, на площадке форума в Сочи в субботу начали работать выставочные залы.

Прибывавшие в течение дня гости и участники ВФМС смогли ознакомиться с достижениями молодых ученых в рамках проекта Youth Expo, а также посетить фотовыставку Best of Russia.

Выставочные павильоны разместились на территории Главного медиацентра, где, начиная с воскресенья, начнут проходить различные дискуссионные сессии, лекции и мастер-классы.

Робот Руслан и новые технологии

Посетители выставки Youth Expo, в частности, получили возможность ознакомиться с разработками в сфере робототехники. "Робот телеприсутствия Руслан позволяет человеку действовать в опасных для жизни местах. Для управления роботом оператор, находящийся в кресле, надевает шлем виртуальной реальности, подключает тактильные датчики, и как двигается человек, так двигается и робот", - рассказал ТАСС один из разработчиков робота Валерий Сэрпива из Тюмени.

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По его словам, робот может быть использован в условиях пожаров или угрозы взрыва.

На выставке большая экспозиция посвящена медицинским технологиям, в частности, Научный парк МГУ представил заменители кожи. Также на стендах представлены протезы, созданные с применением нейротехнологий, и модуль для обучения хирургов проведению операций при помощи манипуляторов.

Также на выставке можно было увидеть "симулятор телепортации". Конструкция представляет собой две стилизованные телефонные будки с установленными в них креслами со шлемами. По замыслу создателей, находящиеся там люди должны пережить то, что происходит с человеком при реальной телепортации.

Как сообщили ТАСС организаторы ВФМС, проект Youth Expo должен стать глобальным смотром достижений молодежи всего мира. Предполагается, что выставка в том или ином формате продолжится после завершения молодежного форума.

Мнение участников

"Я думаю думаю, что активное взаимодействие России и мира принесет пользу всем. Хотя Россия - это самая большая страна, многие мало о ней знают, да я сам о ней почти ничего не знал раньше", - признался в беседе с ТАСС участник ВФМС Артур Антонио из Бразилии.

В свою очередь, уроженец Ганы Фредерик Ньярко, в настоящее время обучающийся в Тюмени, отметил, что больше всего на выставке его поразил беспилотный снегоход с изменяемым центром тяжести, а также мотоцикл с электродвигателем.

Россия в фотография

Еще одним значимым событием ВФМС в субботу стало открытие фотовыставки Best of Russia.

По словам, организаторов, в экспозиции представлены лучшие кадры, снятые в разных регионах России за последнее десятилетие.

Особенность проекта Best of Russia в том, что фотографии для него может прислать любой человек, вне зависимости от уровня подготовки. Единственное условие - все кадры должны быть сделаны на территории России, уточнили в пресс-службе.

Фотовыставка включает пять номинаций: "Природа", "Архитектура", Люди. События. Повседневная жизнь", "Стиль" и "Специальная тема".

Мобильное приложение

В преддверии официального открытия на ВФМС было запущено мобильное приложение, которое содержит информацию об основных событиях фестиваля, работе транспорта, а также план расположения площадок форума.

Кроме того, через приложение можно общаться с другими пользователям, узнавать новости и другую полезную информацию.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

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Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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