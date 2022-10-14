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В фестивале примут участие более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Построение мира будущего станет одной из ключевых тем XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который открывается в воскресенье в Сочи. Ожидается, что в мероприятиях фестиваля примет участие президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства планирует посетить фестиваль в дни открытия и закрытия, где в первый день может выступить с речью, а также побеседовать с молодежью. "Это будет живая беседа без какой-то конкретной повестки дня, будет свободная беседа", - заявил представитель Кремля, не назвав временных рамок этого общения. Кроме того, в другие дни фестиваля "у президента также будет общение с участниками фестиваля в разных форматах", во время которого Путин "примет участие в обсуждении различных вопросов", пояснил Песков. В минувшую пятницу первый замруководителя администрации президента РФ, глава российского оргкомитета по подготовке ВФМС 2017 Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) Николас Пападимитриу осмотрели сочинский Олимпийский парк и остались довольны его готовностью к открытию форума. Цели фестиваля Руководитель Дирекции по подготовке и проведению фестиваля Ксения Разуваева рассказала в интервью ТАСС, что "идея провести фестиваль возникла снизу". "Она была высказана в основном молодыми ребятами, которые занимались международной политикой и видели, что происходит на мировой арене и какое странное отношение порой возникает к нам как к стране", - подчеркнула она.

По словам Разуваевой, организаторам ВФМС было необходимо показать, что события, "происходящие на мировой политической арене, во многом не касаются обычных ребят, живущих в разных странах мира". "Для нас фестиваль - это прежде всего событие, которое привлечет в нашу страну огромное количество молодых людей со всего мира. Это возможность показать нашу страну открытой, современной и демократичной. Это возможность показать ее тем людям, которые будут создавать будущее других стран", - рассказал в интервью ТАСС глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. По его словам, фестиваль также докажет, что никакими санкциями нельзя запретить молодежи со всего мира общаться друг с другом. Глава ВФДМ Николас Пападимитриу выразил уверенность, что фестиваль даст молодежи надежду и мужество. "Конечно же, фестиваль даст надежду молодежи на то, что идеи солидарности и мира до сих пор живы, они не умерли", - сказал он. Участники Изначально организаторы заявляли об участии в фестивале 20 тыс. человек, из которых половина, как предполагалось, придется на долю россиян, и половина - на долю иностранных гостей из 180 стран мира, однако в субботу в пресс-службе фестиваля уточнили, что на форум приехало гораздо больше людей, чем предполагалось. Организаторы фестиваля помогают всем прибывшим с размещением и аккредитацией.

Возраст участников фестиваля - от 18 до 35 лет, при этом средний возраст составляет 25-26 лет, рассказала Разуваева. Как сообщили организаторы, часть делегаций приехали в Сочи при поддержке своих государств, а в некоторых странах участники фестиваля обошлись исключительно своими силами. Крупные делегации, насчитывающие не одну сотню человек, приехали из стран СНГ, Европы, а также Индии и Китая. Однако есть и совсем небольшие группы участников - это, прежде всего, представители островных государств, для которых поездка в России является непростой задачей. Вместе с тем, не всем желающим удалось добраться до Сочи. Ранее сообщалось о том, что украинские власти задержали членов делегации Комсомола Украины, направлявшихся на фестиваль молодежи. Волонтеры В организации фестиваля будет помогать международная команда из 5 тыс. волонтеров из 67 стран мира.

По словам сопредседателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, среди волонтеров будет не только молодежь. В мероприятиях будут активно участвовать "серебряные волонтеры", то есть люди старше 55 лет, уточнил он. "Самому старшему волонтеру - 85 лет. Мы привлекаем "серебряных волонтеров", которые были участниками фестивалей молодежи в 1957 и 1985 годах", - отметил Метелев. Заявки на участие в команду волонтеров поступили от более чем 35 тыс. человек, таким образом, конкурс составил семь человек на место. Подготовка волонтеров проходила в 20 сертифицированных центрах в 15 регионах России. По данным организаторов, на Фестивале молодежи также будет работать около 1,5 тыс. журналистов из 35 стран мира. Гости фестиваля На фестивале ожидается внушительный состав гостей и спикеров. Поговорить с молодежью планеты приедут многие российские министры и политики, известные общественники, деятели культуры, представители религиозных организаций. В частности, ожидается участие министра спорта Павла Колобкова, министра связи Николая Никифорова и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Участники форума также получат шанс пообщаться с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, представителями Общественной палаты, в том числе ее главой Валерием Фадеевым. Не менее значительным выглядит и список иностранных гостей. В частности, на встречу с молодежью приедет генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура, мотивационный оратор Ник Вуйчич, кинорежиссер Клод Лелуш, музыкант Мишель Легран, GR-директор Google по развивающимся рынкам Дорон Авни, а также генеральный директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марко Ламбертини. Дискуссионная программа По словам главы ВФДМ Николаса Пападимитриу, для фестиваля была подготовлена такая дискуссионная программа, "которая бы отвечала интересам молодежи всего мира и, в частности, интересам и проблемам молодежи России". "В то же время хотел бы добавить, что эта повестка была подготовлена с тем, чтобы соответствовать и самому характеру фестиваля, поэтому мы делаем все возможное, чтобы она отражала проблемы российской молодежи и не противоречила основному принципу и идеям фестиваля", - добавил он.

При этом президент ВФДМ подчеркнул, что по итогам фестиваля будет принята Финальная декларация, призванная дать надежду на сплочение молодежи всего мира. Каждый день ВФМС, в соответствии с многолетними традициями фестивального движения, будет посвящен одному из регионов планеты: Америке, Ближнему Востоку, Азии и Океании и Европе. 21 октября на фестивале запланирован день, посвященный России. Дискуссионная программа фестиваля будет предусматривать 12 глобальных тем: "Будущее науки и глобального образования", "Проектирование будущего: архитектура и дизайн", "Технологии будущего", "Экология и здоровье", "Международное культурное пространство", "Авиация будущего", "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир", "Индустрии будущего", "Экономика для будущего развития", "Мировая железнодорожная сеть: приближая будущее", а также "Новые медиа" и "Гражданская платформа развития". Ранее Александр Бугаев отметил, что ожидает острых дискуссий относительно будущего мира. При этом он выразил уверенность, что споры будут вестись исключительно в цивилизованной форме. Спортивная программа Организаторы фестиваля представят почти два десятка спортивных площадок. Среди них интерактивная зона ралли-марафона "Шелковый путь", зоны уличного баскетбола, воркаута, танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, национальных видов спорта, а также экстремальных дисциплин. Кроме того, будут оборудованы площадки для массового катания на коньках и мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, демонстрационная зона боевых искусств. Обширная программа, будет посвящена предстоящему в России в 2018 году чемпионату мира по футболу. В Сочи пройдет мини-футбольный турнир в честь этого события. Отдельные зоны будут оборудованы для любителей настольного тенниса, шахмат и других настольных игр, а также для коллективных тренировок. На специальной площадке участники смогут сдать нормативы ГТО, также у них будет возможность поучаствовать в фестивальном забеге. Регионы России на фестивале На ВФМС приехали делегации из всех регионов РФ. Они примут участие в масштабном шоу "Россия", которое познакомит иностранных гостей форума с богатой культурой и традициями народов нашей страны.

В частности, чеченский ансамбль танца "Вайнах" готовится показать свою самую масштабную - с участием 24 танцоров - хореографическую композицию "Под небом вайнахов", которая является одним их самых известных танцевальных номеров ансамбля. Северная Осетия познакомит с работами молодых художников, а делегация из Дагестана подготовила стенд в виде дербентской крепости Нарын-Кала, где пройдет презентация народных художественных промыслов. Архангельская область представит на фестивале "Птицу счастья" - деревянную скульптуру, на полках-крыльях которой будут находиться книги, фотографии, спортивные кубки и другие атрибуты, характеризующие культуру региона. Участники и волонтеры из Карелии на фестиваль везут множество местной атрибутики - сувениры, костюмы, книги о республике, национальный музыкальный инструмент - кантеле. В свою очередь, представители Саратовской области презентуют туристический потенциал региона. В рамках своих презентаций каждый регион расскажет о своей экономике и реализации молодежных проектов. Стенд Карачаево-Черкесии посвятят молодежному предпринимательству. Студенты-архитекторы Тихоокеанского университета из Хабаровска покажут свои идеи по организации общественных пространств. Алтайский край пришлет бойцов студенческих стройотрядов, а Вологодская область делегировала на фестиваль свой сказочный символ - Деда Мороза из Великого Устюга. Приморский край на фестивале будет представлен Дальневосточным федеральным университетом, комплексом "Приморское кольцо", Всероссийским детским центром "Океан" и Приморским океанариумом. Делегация подготовила интерактивную площадку с технологией дополненной реальности, посвященную дальневосточному леопарду. Новосибирская область свою региональную площадку посвятила науке и технологиям, проекты на ней представят Технопарк новосибирского Академгородка, Новосибирский государственный университет, институты СО РАН и инновационные компании. Как рассказала ТАСС ответственный секретарь регионального подготовительного комитета Александра Зуева, на стенде "Мы - Петербург" будет продемонстрирован город в разрезе времен: Серебряный век, военные годы, современность. Кроме того, у гостей стенда будет возможность увидеть фильм о Государственном Эрмитаже в очках виртуальной реальности. Площадки фестиваля Основные события ВФМС развернутся на территории Олимпийского парка в Сочи. Дискуссии, научно- образовательные и просветительские программы будут проходить на территории Главного медиацентра, там же пройдет выставка достижений молодежи "YOUTH EXPO" и показы кинофильмов.

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Церемонии открытия и закрытия состоятся в дворце спорта "Большой". Спортивные мероприятия будут проводится в многофункциональной арене "Ледяной куб" и "Центре фигурного катания Волосожар и Транькова". Для событий под открытым небом отведены футбольное поле и "Медалс плаза", где установлена главная сцена. Накануне открытия Гидрометцентр России дал прогноз, что в выходные дни погода в Сочи будет неустойчивой. Это связано с прохождением холодного фронта, поэтому ожидаются дожди. На Черноморском побережье даже возможна гроза, пояснили метеорологи. В свою очередь, пресс-секретарь фестиваля Антон Пашков подчеркнул в беседе с ТАСС, что организаторы "готовы к любой погоде". "Участников ждет масса активностей, как уличных, так и на крытых объектах. Фестиваль сам по себе - это источник хорошего настроения. Какой бы ни была погода, она ничего не испортит", - заверил собеседник агентства. Парад в Москве Накануне официального открытия ВФМС, которое пройдет в Сочи, в Москве состоялся масштабный парад-карнавал. Шествие открылось представителями иностранных делегаций. После этого прошли участники, которые реконструировали парады фестивалей 1957 и 1985 годов, проходившие в Москве.

В праздничных колоннах двигались платформы, украшенные в честь самых знаменитых карнавалов мира: кельнского, китайского и бразильского, а также индийского праздника красок Холи и голландского фестиваля тюльпанов. Кульминацией праздника стал концерт с участием ведущих российских исполнителей и музыкальных коллективов. Завершилось мероприятие красочным салютом. В честь фестиваля Для участников молодежного форума российский дизайнер Игорь Чапурин подготовил коллекцию одежды. В комплекты формы для участников, волонтеров и персонала входят поло, худи, куртки, бейсболки ярких цветов. Ранее участвовавший в показе коллекции посол фестиваля музыкант Митя Фомин высказался в пользу насыщенных красок в одежде участников.

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