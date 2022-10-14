Церемония открытия фестиваля состоится в воскресенье в Ледовом дворце "Большой"

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи ждет культурная программа на все вкусы - помимо выступлений музыкальных и театральных коллективов, гости смогут увидеть битву поэтов, принять участие в мастер-классах и посетить красочные шоу и многочисленные выставки. Об этом сообщил креативный продюсер ВФМС-2017 Илья Бачурин.

"Идея была в том, чтобы участники фестиваля увидели культуру России, саму страну глазами молодежи, и мы постарались собрать программу так, чтобы именно молодые люди представляли свои достижения, свое творчество друзьям", - отметил Бачурин.

Церемония открытия фестиваля состоится в воскресенье в Ледовом дворце "Большой". Одновременно на площадке "Медал Плаза" пройдет поддерживающее шоу: трансляцию из Ледового дополнят выступления групп Morandi, Quest Pistols, Guru Groove Foundation, экс-участницы "Тату" Елены Катиной и других.

Там же, на "Медал Плаза", в следующие дни фестиваля будет работать Главная сцена. "На ней ежедневно будут собирать участников утром для того, чтобы рассказать о расписании всех площадок на день, вечером - о том, что произошло за день, и представлять ключевых персон дня. В вечернем блоке на этой сцене ежедневно будет проходить какое-то значимое событие, которое мы собираем отдельно", - пояснил продюсер.

События дня

Организаторы постарались включить в программу как можно больше музыкальных направлений, чтобы каждый участник фестиваля смог найти свое. Так, 16 октября любителей джаза ждет фестиваль Sochi Jazz Festival под творческим руководством народного артиста России Игоря Бутмана. В следующий вечер на Главной сцене соберутся представители новой музыки со всех континентов - артисты из США, Великобритании, Австралии, Кубы, Кении, Южной Кореи. Россию представит проект Bosaya. Познакомиться с молодыми исполнителями можно будет в среду на концерте от радиостанции Maximum.