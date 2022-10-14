События дня

Церемония открытия фестиваля состоится в воскресенье в Ледовом дворце "Большой"
СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи ждет культурная программа на все вкусы - помимо выступлений музыкальных и театральных коллективов, гости смогут увидеть битву поэтов, принять участие в мастер-классах и посетить красочные шоу и многочисленные выставки. Об этом сообщил креативный продюсер ВФМС-2017 Илья Бачурин.
"Идея была в том, чтобы участники фестиваля увидели культуру России, саму страну глазами молодежи, и мы постарались собрать программу так, чтобы именно молодые люди представляли свои достижения, свое творчество друзьям", - отметил Бачурин.
Церемония открытия фестиваля состоится в воскресенье в Ледовом дворце "Большой". Одновременно на площадке "Медал Плаза" пройдет поддерживающее шоу: трансляцию из Ледового дополнят выступления групп Morandi, Quest Pistols, Guru Groove Foundation, экс-участницы "Тату" Елены Катиной и других.
Там же, на "Медал Плаза", в следующие дни фестиваля будет работать Главная сцена. "На ней ежедневно будут собирать участников утром для того, чтобы рассказать о расписании всех площадок на день, вечером - о том, что произошло за день, и представлять ключевых персон дня. В вечернем блоке на этой сцене ежедневно будет проходить какое-то значимое событие, которое мы собираем отдельно", - пояснил продюсер.
Организаторы постарались включить в программу как можно больше музыкальных направлений, чтобы каждый участник фестиваля смог найти свое. Так, 16 октября любителей джаза ждет фестиваль Sochi Jazz Festival под творческим руководством народного артиста России Игоря Бутмана. В следующий вечер на Главной сцене соберутся представители новой музыки со всех континентов - артисты из США, Великобритании, Австралии, Кубы, Кении, Южной Кореи. Россию представит проект Bosaya. Познакомиться с молодыми исполнителями можно будет в среду на концерте от радиостанции Maximum.
Поклонникам классики придется по душе программа 20 октября. Изюминкой гала-концерта "Музыка - образ будущего" станет выступление уникального Мирового молодежного симфонического оркестра. В его состав войдут участники фестиваля, которые посвятят предыдущие дни форума репетициям. "Встретившись в первый раз, очень сложно сыграться и достойно выступить. Руководитель этого проекта - Борислав Струлев - человек опытный и точно справится с такой задачей", - подчеркнул Бачурин.
Одним из самых ярких шоу обещает стать День национальных культур, запланированный на четверг. "Очень хочется поделиться богатством национальных культур нашей огромной страны, потому что многие приехавшие, наверное, еще не имели возможности познакомиться с Россией ближе. В программе собраны лучшие национальные коллективы", - заметил продюсер.
Знакомству с нашей страной будет посвящено также специальное шоу "Россия" 21 октября. "Это основное шоу, на котором помимо выступления артистов, важных слов, которые ребята захотят сказать друг другу со сцены, будут подводиться некие смысловые итоги фестиваля, итоги работы культурных и дискуссионных площадок", - добавил Бачурин.
Среди творческих активностей каждый также сможет выбрать по душе. В пространстве "Новый театр" можно будет увидеть спектакли студентов ВГИКа, театра "Балет Москвы" и Театра поэтов, и самим стать участниками мюзикла. Танцевальная академия Егора Дружинина также подготовит специальное шоу с участием гостей ВФМС. А фестиваль уличной культуры More Jam объединит любителей рэп-баттлов и брейкданса.
В форме поэтического баттла на площадке "Библиотеки будущего" сразятся молодые служители муз. Здесь же пройдут творческие встречи с современными авторами, в числе которых Андрей Дементьев, Олег Рой, Эли Фрей, Ив Престон.
В Фотоцентре будут организованы экспозиции и практические занятия. Лучшие снимки участников войдут в Большую книгу фестиваля, а победители фотоконкурса получат возможность показать свои работы в рамках главных российских фотобиеннале - Best Of Russia и "Первозданная Россия". В совместном с РОСИЗО Арт-центре гости фестиваля создадут свои картины, которые, по задумке куратора проекта, должны собраться в единое полотно.
Международный молодежный кинофорум соберет тех, кто интересуется современным кинематографом. В его программу войдут отечественные кинохиты последних лет и новинки, а также документальные фильмы о России. На образовательной площадке "Кинокампус" режиссеры Владимир Меньшов, Владимир Хотиненко и Алексей Попогребский, а также киноведы и эксперты проведут лекции и мастер-классы.
Одним из основных событий площадки станет первое вручение молодым кинематографистам премии TransformNation Film Awards. "Премия соберет наиболее ярких представителей мировой киноиндустрии в возрасте до 35 лет", - отметил Бачурин. Лучших определит экспертный совет, возглавляемый режиссером Федором Бондарчуком, а обладателя главного приза выберут сами участники.
"Важнейшая составляющая кинофорума - это кинолаборатория, где участники фестиваля будут сами снимать игровые и документальные фильмы. Собственно говоря, они лягут в основу контентной базы, которая будет представлена на портале wfys2017.com. Это позволит спустя время возвращаться к дням фестиваля, а также познакомиться с фестивалем тем, кто не смог приехать", - рассказал продюсер ВФМС.
Важной площадкой культурной программы ВФМС-2017 станет дискуссионный клуб в Главном медиацентре. Ведущие представители литературы, музыки, театра, музейной отрасли и кино, а также религиозные деятели встретятся здесь, чтобы обсудить глобальные вызовы для мировой культуры, свободу и ответственность в искусстве и международное сотрудничество в культурной сфере.
Одним из самых ярких проектов фестиваля Бачурин назвал битву роботов.
"Чемпионат по спортивным боям роботов готовится по всем стандартам Международной ассоциации боев роботов. По системе плей-офф около 20 команд из разных стран мира, таких как Великобритания, Индия, Китай, Казахстан, будут бороться за победу", - пояснил он.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.