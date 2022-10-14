Для создания платка потребовалось 46 кг пряжи

ОРЕНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Участники региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) первыми увидят новый рекорд Гиннесса в Оренбурге, где в воскресенье будет представлен самый большой оренбургский пуховый платок - размером 20х20 м. Об этом сообщили ТАСС в департаменте молодежной политики Оренбургской области.

"На церемонии открытия фестиваля будет представлен самый большой оренбургский пуховый платок - 20 на 20 метров, рекорд будет зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса, и этот платок гости фестиваля увидят первыми", - рассказал представитель департамента, добавив, что платок был изготовлен на Оренбургской фабрике пуховых платков из 46 кг пряжи.

В субботу в Оренбург приехали 100 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая.

Днем гости знакомились с оренбургской молодежью на тренинге "Дружба народов" и побывали в Оренбургском президентском кадетском училище. Они также посетили городские музеи, в частности, в краеведческом музее им были представлены уникальная коллекция сарматского золота и посмертная маска Александра Сергеевича Пушкина. Они также сфотографировались на "троне" Емельяна Пугачева в костюмах того времени.

В музее изобразительных искусств они увидели эксклюзивную экспозицию оренбургских пуховых платков, там же сделали селфи на фоне 2,5-метрового клубка со спицами. В областной библиотеке им. Н. К. Крупской гостей учили танцевать мордовские, татарские, казахские танцы, а на сцене, установленной прямо на улице, перед ними выступили творческие коллективы города.

А вечером центральная улица города Советская, где находятся все главные музеи и театры, превратилась в "Площадь искусств". Одним из последних номеров стал общий флэш-моб, когда гости вместе с волонтерами и прохожими пели песню со словами "Я, ты, он, она - вместе дружная семья".

"Я рад, что прибыл сюда на фестиваль, я учусь в Москве и изучаю русский язык, вместе со мной учатся друзья из вашего города. Они мне рассказывали про Юрия Гагарина, что он здесь учился. И вот я здесь и мне уже показали памятник Гагарину", - рассказал ТАСС студент Паулюс из Перу.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.