В состав делегации вошли представители около 50 стран

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Более 90 участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов приехали в воскресенье утром во Владивосток, сообщает департамент по делам молодежи администрации Приморского края.

"Делегация иностранных гостей прибыла в Приморский край для участия в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Самолет с 91 иностранцем приземлился утром в воскресенье. В состав делегации вошли представители около 50 стран", - говорится в сообщении.

Сразу после прилета участники фестиваля отправились в кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который станет одной из площадок региональной программы. Она откроется во второй половине дня. В частности, запланированы пленарная сессия, дискуссионные площадки, встречи со студентами, а также экскурсии по кампусу, молодежная вечеринка и просмотр прямой трансляции торжественной церемонии открытия фестиваля из Сочи.

В дискуссиях примут участие не только гости фестиваля, но и около 80 представителей дальневосточных регионов. Молодые люди вместе обсудят будущее Арктики, безопасность нанотехнологий, современные медиа, глобальные изменения климата, развитие персонализированной медицины и роль молодежи в мировой повестке. Модераторами площадок станут ведущие преподаватели и ученые университета.

Региональная программа рассчитана на два дня. Помимо дискуссий она включает посещение Приморского океанариума, встречу с молодежью национальных общественных объединений Приморья, посещение Всероссийского детского центра "Океан", морскую прогулку по акватории Амурского залива.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении фестиваля помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.