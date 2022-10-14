Кириенко объявил о старте образовательной программы фестиваля молодежи и студентов

Первый замруководителя администрации президента отметил, что девизом программы "является мечта и желание увидеть будущее, в котором предстоит жить"

"У нас только вечером начнется торжественное открытие [фестиваля], но учебная программа, образовательная программа начинается уже сейчас", - сказал Кириенко на дискуссионной площадке "Индустрия будущего". "Девизом этой образовательной программы является мечта и желание увидеть будущее, в котором вам предстоит жить. Задача организаторов была создать условия для такого разговора, потому что будущее ваше, жить в нем вам", - добавил он, обращаясь к участникам фестиваля.

По его словам, только в зале, где начинается дискуссия по теме "Индустрия будущего", присутствуют представители порядка 100 стран, а всего на фестиваль приехали гости из 186 государств. "Друзья, вы знаете, что в ООН входят 193 страны, то есть здесь практически все", - отметил Кириенко.

Кириенко пожелал собравшимся "смелее мечтать и двигаться к своей цели". "Уверен, в эти дни, помимо того, что вы обогатитесь знаниями многих блестящих экспертов, специалистов, профессионалов, вы обогатитесь знаниями друг друга, знаниями о культуре, особенностях и традициях представителей всех стран мира. Самое главное, я уверен, что у каждого добавится примерно по 30 тысяч друзей", - заключил Кириенко.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении фестиваля помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.