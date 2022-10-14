Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 11:55
Колобков открыл парк для скейтбординга на фестивале молодежи в Сочи
© Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Инициаторы проекта подарили министру спорта РФ скейтборд

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков открыл в воскресенье в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) экстрим-парк в Олимпийском парке Сочи. Инициаторы проекта подарили министру скейтборд.

В дни ВФМС пройдут соревнования по скейтбордингу. Площадка для экстремальных видов спорта перед фестивалем была капитально отремонтирована, пришедшие в негодность конструкции заменены.

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"Я уверен, что здесь соберется много людей, и вы порадуете всех своим мастерством", - сказал Колобков, приветствуя участников соревнований.

Он также отметил, что с 2020 года скейтбординг будет включен в олимпийскую программу. "Я думаю, что это только начало, потому что сейчас Международный [олимпийский] комитет смотрит в сторону молодежных видов спорта", - добавил Колобков.

Кроме того, министру подарили скейтборд от Федерации скейтбординга России.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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