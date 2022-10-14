Как изучают Арктику во Владивостоке

Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 12:39
Участники фестиваля молодежи познакомились в Приморье с проектами развития Арктики

Молодые люди поучаствовали в дискуссии об экологических, юридических и экономических проблемах развития арктической зоны

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Участники двухдневной региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), которая открылась в воскресенье во Владивостоке, обсудили проблемы развития Арктики. На дискуссионной площадке представители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) подготовили для делегатов материалы о современном развитии арктических регионов страны, которые позволили молодым людям включиться в обсуждение экологических, юридических и экономических вопросов развития этой зоны.

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Региональная программа фестиваля началась во Владивостоке в воскресенье с пленарного заседания, на котором руководители Приморья и ДВФУ приветствовали гостей - 91 иностранного участника из 50 стран мира, и 80 представителей всех девяти регионов Дальнего Востока.

"Я рад приветствовать вас в Приморье! Вы наше будущее - кто-то из вас станет врачом, кто-то - заслуженным деятелем науки, кто-то возглавит огромную корпорацию. Но все вы живете на этой земле, и ваша главная задача - научиться жить мирно", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов, в свою очередь, отметил, что любой университет - это площадка, где молодые люди свободно обсуждают будущее мира.

"Молодые люди из многих стран мира встречаются вместе и обсуждают будущее. Университеты - это то место, где фестивали молодежи и студентов происходят каждый день. В ДВФУ в этом году поступили студенты из 67 стран мира, для нас такой праздник происходит ежедневно, и я хочу призвать участников фестиваля пронести через всю жизнь ощущение праздника и возможности быть вместе и обмениваться идеями", - сообщил Анисимов.

После пленарного заседания началась работа дискуссионных площадок, на которых участники обсудили такие вопросы как безопасность нанотехнологий, современные медиа, глобальные изменения климата, развитие персонализированной медицины, роль молодежи в мировой повестке и проблемы развития Арктики.

Как изучают Арктику во Владивостоке

Преподаватели ДВФУ, в частности, рассказали участникам региональной программы фестиваля о развитии нефтегазовых проектов в этой зоне. В том числе было отмечено, что добыча углеводородов на арктическом шельфе требует новых технических решений, что открывает для молодых ученых большой простор для реализации новых идей и разработки технологий.

Однако, отметили представители ДВФУ, такие работы требуют и особых навыков, которые в университете приобретают во время ежегодной международной Ледовой школы.

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Эта школа проходит в ДВФУ в конце зимы с 2014 года. В этом году ее участниками стали студенты и молодые ученые из России, Китая, Южной Кореи, Великобритании, Норвегии и Японии. Во время теоретического курса они узнали о классификации, физике и свойствах морского льда, его воздействии на инженерные сооружения (платформы, трубопроводы, суда) и об особенностях обустройства месторождений по добыче нефти и газа на шельфе. Затем ученики школы овладевают навыками исследования льда во время практических занятий на льду Амурского залива и в лабораториях.

Обо всем этом участники региональной программы смогли узнать, посмотрев также специально подготовленный фильм. "Мне самой хотелось бы изучать лед… Еще больше узнать о ледоклах", - поделилась впечатлениями делегат от Амурской области учитель математики Татьяна.

"Я гуманитарий, и мне было интересно узнать о технической стороне освоения Арктики. Сквозь призму инженерных вопросов начинаешь лучше понимать такие проблемы как юридические, экономические. Нельзя забывать и об экологии этого региона", - считает делегат от Хабаровского края Мария.

После завершения работы на дискуссионных площадках в ДВФУ участники отправились на экскурсию в Приморской океанариум.

Вечером состоится просмотр прямой трансляции торжественной церемонии открытия фестиваля из Сочи, а 17 октября делегатов ждет встреча с молодежью национальных общественных объединений Приморья, посещение Всероссийского детского центра "Океан" и морская прогулка по акватории Амурского залива.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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Тарасенко, Андрей ВладимировичXIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовПриморский крайАрктика сегодняРоссия
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