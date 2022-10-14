Как изучают Арктику во Владивостоке

Молодые люди поучаствовали в дискуссии об экологических, юридических и экономических проблемах развития арктической зоны

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Участники двухдневной региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), которая открылась в воскресенье во Владивостоке, обсудили проблемы развития Арктики. На дискуссионной площадке представители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) подготовили для делегатов материалы о современном развитии арктических регионов страны, которые позволили молодым людям включиться в обсуждение экологических, юридических и экономических вопросов развития этой зоны.

Региональная программа фестиваля началась во Владивостоке в воскресенье с пленарного заседания, на котором руководители Приморья и ДВФУ приветствовали гостей - 91 иностранного участника из 50 стран мира, и 80 представителей всех девяти регионов Дальнего Востока.

"Я рад приветствовать вас в Приморье! Вы наше будущее - кто-то из вас станет врачом, кто-то - заслуженным деятелем науки, кто-то возглавит огромную корпорацию. Но все вы живете на этой земле, и ваша главная задача - научиться жить мирно", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов, в свою очередь, отметил, что любой университет - это площадка, где молодые люди свободно обсуждают будущее мира.

"Молодые люди из многих стран мира встречаются вместе и обсуждают будущее. Университеты - это то место, где фестивали молодежи и студентов происходят каждый день. В ДВФУ в этом году поступили студенты из 67 стран мира, для нас такой праздник происходит ежедневно, и я хочу призвать участников фестиваля пронести через всю жизнь ощущение праздника и возможности быть вместе и обмениваться идеями", - сообщил Анисимов.

После пленарного заседания началась работа дискуссионных площадок, на которых участники обсудили такие вопросы как безопасность нанотехнологий, современные медиа, глобальные изменения климата, развитие персонализированной медицины, роль молодежи в мировой повестке и проблемы развития Арктики.

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Преподаватели ДВФУ, в частности, рассказали участникам региональной программы фестиваля о развитии нефтегазовых проектов в этой зоне. В том числе было отмечено, что добыча углеводородов на арктическом шельфе требует новых технических решений, что открывает для молодых ученых большой простор для реализации новых идей и разработки технологий.

Однако, отметили представители ДВФУ, такие работы требуют и особых навыков, которые в университете приобретают во время ежегодной международной Ледовой школы.