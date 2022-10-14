Роупскипинг - акробатические прыжки через скакалки

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Коллектив "Сияние" из Тамбовской области представил на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВМФС) вид спорта роупскипинг - акробатические прыжки через скакалки. В воскресенье площадку посетил министр спорта РФ Павел Колобков.

На площадке ВФМС акробаты тамбовского коллектива "Сияние" прыгали через скрещенные скакалки, выполняя сальто и трюки, напоминающие элементы брейкданса и русских народных танцев вприсядку. "Мальчишки [входящие в коллектив] - выпускники школы интерната. У них была преподаватель Фаина Лазарева, ее имя в переводе "Сияние". Она занималась этим [преподаванием роупскипинга] с 1985 года", - рассказала министру заместитель начальника отдела молодежных программ администрации Тамбовской области Анна Подкуйко.

Подкуйко пояснила, что роупскипинг - это акробатические прыжки через несколько скакалок. В 2007 году коллектив "Сияние" участвовал со своим шоу в передаче "Минута славы". Сейчас коллективом руководит ученик Лазаревой Александр Горшенев.

"Есть кто занимается [роупскипингом] в Орле и других городах, но они одиночки", - добавила она.

Колобков назвал выступление "Сияния" удивительным. "Честно сказать, впервые это вижу, думаю, это стоит развивать. Мне понравилось, что очень много активных ребят, которые его развивают. Будем поддерживать", - сказал ТАСС Колобков.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.