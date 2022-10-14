Жуков: турпоток в Сочи утроился, благодаря инфраструктуре

Президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Госдумы выступил на первом "Международном саммите молодых профессионалов в спорте"

"Сочи и раньше был туристическим городом, но сегодня людей, которые приезжают в Сочи, в три раза больше, чем до этого (до Олимпиады - прим. ТАСС). Если раньше было 2 миллиона туристов ежегодно, то теперь 6 миллионов каждый год, и это благодаря Олимпийским играм, олимпийскому наследию", - сказал Жуков.

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Инфраструктура в Сочи, созданная к Олимпиаде-2014, позволила увеличить туристический поток втрое. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Госдумы Александр Жуков на первом "Международном саммите молодых профессионалов в спорте", который открылся в воскресенье в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).

"Важны не только объекты, но и атмосфера гостеприимства, которая создана в городе, который принимает такие крупные соревнования. Это делается руками организаторов спортивных соревнований и волонтеров. У нас в России волонтерское движение раньше не очень было развито, оно развилось по существу в момент организации Олимпийских игр в Сочи", - добавил он.

По его словам, волонтеры, прошедшие подготовку для игр в Сочи, "никуда не пропадают, а переходят с одного соревнования на другое". "У нас будет Чемпионат мира по футболу в следующем году и многие волонтеры, которые принимали участие в Олимпийских играх, будут участвовать и там [на Чемпионате мира]", - подчеркнул он.

Официальное открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет вечером в воскресенье в Олимпийском парке в Сочи. Образовательная программа стартовала утром 15 октября. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике также задействованы и другие города - две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении фестиваля помощь оказывают 5 тыс. волонтеров. Завершится ВФМС 22 октября. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.