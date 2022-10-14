Турнир будет длиться два года: сначала пройдут квалификационные этапы, а потом - финалы, где сыграют 16 лучших мужских и 8 женских команд

"Международная федерация студенческого спорта в следующем году начинает большой футбольный турнир, который стартует как продолжение чемпионата мира 2018 года, а завершится в 2019 году", - сказал Матыцин на открытии турнира по футболу "Навстречу чемпионату 2018 года" в рамках ВФМС.

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Первый Кубок Международной федерации студенческого спорта (FISU) по футболу стартует в 2018 году. Об этом сообщил в воскресенье во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи президент FISU Олег Матыцин.

Он пояснил ТАСС, что турнир будет длиться два года: сначала пройдут квалификационные этапы, а потом - финалы, где сыграют 16 лучших мужских и 8 женских команд.

"Футбол - это самая интересная игра в мире, то, что нас всех объединяет. Ровно через шесть месяцев мы здесь, в Сочи, и других городах России будем проводить чемпионат мира. Уже сейчас более 3,5 млн человек зарегистрировались для покупки билетов. Я приглашаю вас всех посетить матчи чемпионата мира", - отметил, в свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.