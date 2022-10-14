Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 14:14
Скворцова: волонтеры-медики должны иметь преимущество при поступлении на специализацию

На данный момент движение волонтеров-медиков насчитывает более 2 тыс. человек

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Участники Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" должны иметь преимущество при поступлении для продолжения образования по медицинской специальности, заявила в воскресенье министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с представителями движения на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

"Такие, как вы, прежде всего достойны учиться в медицинских образовательных учреждениях. А среди тех, кто заканчивают медицинские образовательные учреждения, такие, как вы, должны иметь преимущество при осуществлении дальнейшей подготовки на уже узких специалистов", - сказала министр.

На данный момент движение волонтеров-медиков насчитывает более 2 тыс. человек.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияСкворцова, Вероника Игоревна
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