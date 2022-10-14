Жуков высоко оценил шансы Шараповой на возвращение в десятку лучших теннисисток мира

В воскресенье россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко и впервые с мая 2015 года выиграла турнир WTA

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что Мария Шарапова может вернуться в десятку лучших в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который начался в Сочи.

В воскресенье Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8) в финале турнира WTA в китайском Тяньцзине. Россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года.

"Я высоко оцениваю ее шансы [на возвращение в десятку] , трудно, конечно, после такого перерыва восстанавливаться. Но она все лучше и лучше выступает", - сказал Жуков.