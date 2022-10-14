Жуков высоко оценил шансы Шараповой на возвращение в десятку лучших теннисисток мира

В воскресенье россиянка обыграла белоруску Арину Соболенко и впервые с мая 2015 года выиграла турнир WTA
СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что Мария Шарапова может вернуться в десятку лучших в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который начался в Сочи.
В воскресенье Шарапова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8) в финале турнира WTA в китайском Тяньцзине. Россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года.
"Я высоко оцениваю ее шансы [на возвращение в десятку] , трудно, конечно, после такого перерыва восстанавливаться. Но она все лучше и лучше выступает", - сказал Жуков.
В новом рейтинге WTA, который будет опубликован в понедельник, Шарапова займет 57-е место, переместившись на 29 позиций вверх. 2 октября она занимала 104-е место в рейтинге. Россиянка примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Москве 14 октября. Первый матч она проведет во вторник против Магдалены Рыбариковой из Словакии.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.