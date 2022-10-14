Волонтеры-медики помогли более 1,5 млн человек за два года

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что при участии волонтеров работают более 500 больниц и поликлиник

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Волонтеры-медики оказали медицинскую помощь более 1,5 млн человек за два года. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в воскресенье на встрече с представителями движения на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения насчитывает уже более 2 тыс. человек.

"Вы успели за два года оказать помощь более 1,5 млн людей, и уже более 500 больниц и поликлиник работают при вашем участии", - сказала министр.

Кроме того, по словам Скворцовой, студенты-волонтеры должны иметь преимущество при продолжении образования по медицинской специальности.

"Вы являетесь примером для молодежи, которая обучается в других учебных заведениях: для инженеров, для физиков и для математиков. Вы передовой отряд молодежного волонтерского движения", - добавила она.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.