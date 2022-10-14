Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 14:50
Атмосфера в Сочи на старте фестиваля молодежи напомнила Мутко Олимпиаду-2014
© Дмитрий Астахов/ТАСС

В воскресенье в Ледовом дворце "Большой" пройдет церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

СОЧИ, 15 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Праздничное настроение, царящее в Олимпийском парке Сочи в преддверии церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), напоминает о зимних Играх-2014. Такое мнение высказал ТАСС вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Церемония открытия фестиваля пройдет в воскресенье в Ледовом дворце "Большой".

"Все это, конечно, напоминает Олимпийские игры 2014 года - много активностей, спортивных площадок, все ближе церемония открытия, царит спортивно-праздничная атмосфера, - отметил Мутко. - Каждый день у молодежи расписан, программа очень насыщенная: будет много дискуссионных площадок, много возможностей узнать что-то новое, пообщаться с новыми людьми, заняться спортом, отдохнуть".

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Вице-премьер не стал раскрывать замысла сценаристов церемонии открытия ВФМС, но отметил, что в основе мероприятия будет лежать идея объединения молодежи. "Конечно, церемония открытия [фестиваля] несет иной посыл, нежели на Играх-2014. У нее, безусловно, будет объединительная идея, но секретов сценария раскрывать не буду. Могу сказать только - будет классно, как всегда".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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