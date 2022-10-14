Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 15:18
Живое общение молодежи на фестивале может быть лекарством от селфи-зависимости
© Владимир Барабанов/ТАСС

Ранее министр здравоохранения заявила, что чрезмерная любовь к фотографированию самих себя на телефон она считает признаком распущенности и эгоцентризма

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Живое общение молодежи на Всероссийском фестивале молодежи и студентов может быть для них лекарством от селфи-зависимости. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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Ранее министр здравоохранения в эфире шоу "Ок! На связи" заявила, что чрезмерная любовь к фотографированию самих себя на телефон она считает признаком распущенности и эгоцентризма. В воскресенье во время обхода медиацентра в Сочи министра спросили, не является ли общение молодежи на фестивале панацеей от селфи-зависимости.

"Мне так кажется", - сказала министр.

"На самом деле, здесь прекрасная площадка для общения, причем, как в старые времена идет такое братание между представителями разных стран, разных специальностей", - сказала Скворцова.

Она отметила также, что движение волонтеров-медиков может быть флагманом любого волонтерского движения.

"Мне очень здесь приятно. Ощущение такой вечной, непреходящей молодости", - добавила министр.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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