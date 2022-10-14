Колобков: фестиваль молодежи стал примером реализации олимпийского наследия Сочи

В воскресенье в Ледовом дворце "Большой" в Сочи состоится церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

"Сочи стал тем самым хорошим примером, когда все объекты Олимпиады востребованы, причем не только для спортивных мероприятий. Яркий пример тому - фестиваль молодежи и студентов, - подчеркнул Колобков. - Сегодня мне удалось осмотреть спортивные площадки фестиваля, в том числе площадку экстремальных видов, футбола, баскетбола. Вне всяких сомнений, спорт станет неотъемлемой частью фестиваля, одной из основных точек притяжения для его участников".

Колобков отметил настроение, с которым молодежь принимает участие в спортивных мероприятиях. "Для гостей фестиваля предусмотрено немало спортивных мероприятий, каждый день будет одно топовое - это и футбол, и баскетбол, и танцы, и экстремальные виды. Сегодня мы побывали на открытии площадки ГТО, и мне было очень приятно видеть, сколько ребят пожелали сдать нормы комплекса, с каким позитивным настроением они это делали. Фестиваль только начинается, будет интересно", - отметил министр.

Накануне в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Церемония открытия состоится 15 октября в сочинском ледовом дворце "Большой", закроется фестиваль 21 октября.

Первый фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге под девизом "Молодежь, объединяйся, вперед к будущему миру!". В 1957 и 1985 годах фестиваль принимала Москва, четыре года назад молодежный форум состоялся в столице Эквадора Кито. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.