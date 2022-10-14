Мастер-класс по решению мировых проблем

На церемонии открытия фестиваля выступят Сергей Лазарев, Нюша, Александр Панайотов, Юлия Паршута, Полина Гагарина, Олег Кондраков и сестры Толмачевы

Особенностью шоу станет то, что в выступления молодых российских певцов - Сергея Лазарева, Нюши, Александра Панайотова, Юлии Паршуты, Полины Гагариной, Олега Кондракова и сестер Толмачевых - будут вплетены речи спикеров, представляющих каждый раздел - "тех, кто меняет современный мир своими поступками".

"Название церемонии - "Пробуждение". Какие проблемы сегодня существуют, какие решения принимает молодежь. Будут затронуты самые важные вопросы современного мира: экология, доступные энергии, доступное образование, наука, информационный бум, бедность", - рассказал Крутой.

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Современники, меняющие мир к лучшему, и звезды российской эстрады выступят на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая начинается в эти минуты в сочинском Ледовом дворце "Большой". Об этом ТАСС сообщил продюсер церемонии, народный артист России Игорь Крутой.

"В первом эпизоде - "Разум" - будет петь Дима Билан. В ткань его композиции будет включена речь Артема Оганова, знаменитого на весь мир российского ученого. Молодой парень придумал предсказание кристаллических структур, что позволяет создавать новые материалы с помощью компьютера и не тратить на это десятилетия", - отметил Крутой.

Также в числе современных героев - индонезийский врач Гамаль Альбинсаид, который придумал проект по сбору мусора бедняками в обмен на бесплатный визит к врачу. Представитель компании Oxygen Africa из Зимбабве расскажет о разработке возобновляемых источников энергии.

"Эпизод "Экология" будет представлять спикер из Кении. За 86 недель он убрал с пляжа 5400 тонн мусора. Эксперты программы ООН назвали эту работу крупнейшей очисткой пляжа в истории и дали ему титул "чемпиона Земли", - сообщил продюсер. Раздел "Душа" представит российская актерская чета Егора Бероева и Ксении Алферовой, основавших благотворительный фонд "Я есть".

Особое внимание организаторы церемонии открытия фестиваля уделили знакомству участников из других стран с Россией.

"Россия не будет представлена как обычно в таких шоу: с революционным прошлым, войной и победами в космосе. Она будет представлена как Russiagram - на манер популярной сети Instagram", - поделился Крутой. По задумке креативной команды, Россию покажут "как живого человека - с лицом и душой".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Сочи. На форуме собрались 20 тыс. молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.

Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.