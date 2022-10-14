Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 16:17
Скворцова предупредила молодежь, что инсульт теперь касается 20-30-летних
© Егор Алеев/ТАСС

Министр здравоохранения напомнила, что у медиков есть около 4,5 часов для того, чтобы спасти человека

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Инсульт существенно помолодел, и сейчас все чаще от этой сосудистой катастрофы страдают люди 20-30 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в воскресенье на встрече с представителями движения на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

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"Инсульт молодеет. Если раньше казуистикой были случаи кровоизлияния в мозг или ишемии в возрасте до 40-45 лет, то сейчас, к сожалению, и 20-летние, и 30-летние иногда имеют эту тяжелую катастрофу", - сказала она.

Министр также напомнила, что в случае произошедшей сосудистой катастрофы, у медиков есть около 4,5 часов для того, чтобы спасти человека. При этом чем меньше времени прошло, тем больше шансов минимизировать повреждения, связанные с инсультом. Также министр напомнила, что многие причины инсульта предотвратимы.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияСкворцова, Вероника Игоревна
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