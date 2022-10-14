Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 16:30
Сочи встретил гостей фестиваля молодежи солнечной погодой
© Владимир Барабанов/ТАСС

Дневные температуры воздуха в городе могут достичь 20 градусов тепла

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Первый для этой осени снег выпал на горнолыжных курортах под Сочи, высота снежного покрова за ночь достигла 20 сантиметров. В прибрежных районах курорта, где собрались десятки тысяч участников открывающегося Всемирного фестиваля молодежи и студентов, дождливая погода сменилась на солнечную.

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Ранее Гидрометцентр РФ предупреждал, что в первые дни молодежного фестиваля ожидаются небольшие осадки.

"На высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря температура воздуха опустилась до минус 2 градусов. Всю минувшую ночь шел снег", - рассказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

Об открытии сезона катания в горах под Сочи, по словам представителей горнолыжных комплексов, говорить пока рано. "Высота снежного покрова на вершинах хребта Аибга, где проложены трассы, достигла 20 сантиметров. Но этого мало для подготовки спусков", - пояснили в пресс-службе всесезонного курорта "Горки Город".

По прогнозам Краснодарского гидрометеоцентра, до конца октября и в начале ноября ожидается возвращение теплых фронтов в регион, дневные температуры воздуха в районе Сочи могут достичь 20 градусов тепла.

Однако в день официального старта Всемирного фестиваля молодежи, гости которого прибывали в Сочи под проливным дождем, над городом вновь выглянуло солнце. Местные метеорологи во второй день форума ожидают небольшие дожди, дневные температуры воздуха составят 13-18 градусов тепла.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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