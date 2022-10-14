Куршская коса и янтарь

Делегация проведет в Калининграде три дня
КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Члены иностранной делегации, прибывшей в Калининград в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в воскресенье отправились на Куршскую косу, где примут участие в поисках янтаря. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве по делам молодежи Калининградской области.
"Делегация в полном составе отправилась на Куршскую косу. В программе поездки - посещение ее достопримечательностей, а также поиск янтаря на берегу Балтийского моря. Весь янтарь, который будет найден, гости смогут забрать с собой как память о Калининграде", - рассказали в агентстве.
Порядка 200 представителей молодежи из 67 стран прибыли в Калининград в субботу. Они совершили мотопробег по центральным улицам города, у мемориала "Памятник 1200 гвардейцам" почтили память советских солдат, павших при штурме Кенигсберга (ныне Калининград) весной 1945 года, побывали на острове имени Иммануила Канта и послушали концерт органной музыки в стенах средневекового Кафедрального собора, первые упоминания о котором относятся к 1333 году.
Делегация проведет в Калининграде три дня. Запланированы встречи со школьниками и учащимися вузов, открытые дискуссии по проблемам молодежного предпринимательства и развития межрегиональных связей.
Гости также побывают на спортивных объектах, им предложат сдать нормы ГТО. 17 октября делегация отправится в Сочи, где проходит основная программа фестиваля.
Куршская коса, куда отправились гости в воскресенье, - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря.
Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 километров (российская часть - 48 километров), ширина - от 400 метров до 3,8 километра. Дюны косы считаются одними из самых высоких в Европе - до 60 метров.
Янтарь - визитная карточка Калининградской области, на территории которой сосредоточено до 90% мировых разрабатываемых запасов минерала. Его возраст достигает 50 млн лет. В регионе работает Калининградский янтарный комбинат, обеспечивающий до 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.
В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.