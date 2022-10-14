Делегация проведет в Калининграде три дня

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Члены иностранной делегации, прибывшей в Калининград в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в воскресенье отправились на Куршскую косу, где примут участие в поисках янтаря. Об этом ТАСС сообщили в Агентстве по делам молодежи Калининградской области.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй. Онлайн

"Делегация в полном составе отправилась на Куршскую косу. В программе поездки - посещение ее достопримечательностей, а также поиск янтаря на берегу Балтийского моря. Весь янтарь, который будет найден, гости смогут забрать с собой как память о Калининграде", - рассказали в агентстве.

Порядка 200 представителей молодежи из 67 стран прибыли в Калининград в субботу. Они совершили мотопробег по центральным улицам города, у мемориала "Памятник 1200 гвардейцам" почтили память советских солдат, павших при штурме Кенигсберга (ныне Калининград) весной 1945 года, побывали на острове имени Иммануила Канта и послушали концерт органной музыки в стенах средневекового Кафедрального собора, первые упоминания о котором относятся к 1333 году.

Делегация проведет в Калининграде три дня. Запланированы встречи со школьниками и учащимися вузов, открытые дискуссии по проблемам молодежного предпринимательства и развития межрегиональных связей.

Гости также побывают на спортивных объектах, им предложат сдать нормы ГТО. 17 октября делегация отправится в Сочи, где проходит основная программа фестиваля.

Куршская коса и янтарь

Куршская коса, куда отправились гости в воскресенье, - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря.