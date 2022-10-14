Делегаты из 44 регионов РФ обсудят развитие движения WorldSkills на фестивале молодежи

В дискуссии примут участие около 160 человек

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Порядка 160 российских делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи обсудят перспективы развития движения молодых профессионалов WorldSkills Russia, сообщила в воскресенье пресс-служба Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы".

"Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" запустил форсайт-сессию в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. В форсайт-сессии участвуют выпускники системы чемпионатов WorldSkills Russia - около 160 человек из 44 регионов России. Кроме того, к дискуссии присоединились представители партнеров союза "Молодые профессионалы" - компаний "Росатом" и "Вертолеты России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главная цель форсайт-сессии - разработка проектов по развитию молодежного движения WorldSkills в России. Она продлится в течение нескольких дней.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций.

Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.