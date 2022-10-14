О фестивале

Наряды восстанавливали по старинным фотографиям и по найденным археологами элементам одежды

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация Ингушетии стилизовала свой стенд на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов под старинную средневековую башню. Одной из "изюминок" экспозиции стали национальные наряды, восстановленные дизайнером по фотографиям и археологическим находкам.

"На мне сейчас копия выходного наряда незамужней девушки из знатных родов. Он… позволяет танцевать. Платья замужней женщины были более сдержанными. Разными были головные уборы: замужние женщины носили косынки или невысокие шапочки с шарфом, а девушки - курхарсы (традиционный женский головной убор ингушей - прим. ТАСС), такие наряды сейчас восстанавливает дизайнер Зина Инаркиева", - рассказала ТАСС участница фестиваля Хава.

Она пояснила, что наряды восстанавливают по старинным фотографиям и по найденным археологами элементам одежды (в истории некоторых кавказских народов, в том числе ингушей, был период, когда усопших хоронили не в земле, а в многоэтажных склепах - "солнечных домах", и многие вещи сохранились спустя сотни лет).

Дизайнер старается использовать те же материалы, что традиционно применяли ингуши, хотя некоторые элементы приходится заменить. Например, вместо вышивки иногда появляются стразы. Все элементы имели особый смысл - например, длинные, до середины бедра, рукава нужны были, чтобы парень не мог коснуться девушки, даже случайно. Сейчас национальные костюмы используют как вечерние или свадебные платья.

Стенд Ингушетии стилизован под каменную башню - именно они составляли основу ингушской архитектуры в Средние века. Строения по четыре-пять этажей были боевыми укреплениями, двух- и трехэтажные башни - жилыми домами. Благодаря особенностям архитектуры, вся башня прогревалась большим очагом, но при этом в ней сохранялись холодные места, которые использовались как холодильники.

Около стенда девушки учат всех желающих танцевать лезгинку. Кроме того, гостей угощают яблоками, выращенными в Ингушетии, и местными напитками.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.