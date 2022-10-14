Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 17:31
Делегация КНДР прибыла на фестиваль молодежи в Сочи

От общения с журналистами гости отказались

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР во главе с первым секретарем ЦК Союза молодежи Чон Ён Намом прибыла в сочинский ледовый дворец "Большой" на открытие ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В темно-синих костюмах со значками с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира небольшая группа молодых людей очень сдержанно отреагировала на просьбы корреспондентов ТАСС рассказать о своих впечатлениях.

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Сопровождающая делегацию северокорейская девушка по-русски объяснила, что гости из КНДР пока не готовы пообщаться с прессой.

Тем не менее северокорейцы явно подготовились к церемонии. Молодые люди принесли с собой большие национальные флаги, которые они демонстрируют со своих мест на трибуне. Есть среди них и представительница прекрасного пола, одетая в традиционное бело-розовое пышное платье.

Ранее в посольстве РФ в КНДР сообщили, что 12 октября в Россию для участия в фестивале вылетела делегация Молодежного союза кимирсенизма-кимчениризма. 

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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