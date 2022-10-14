Гости также увидели новосибирский технопарк

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Региональная площадка XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) открылась в воскресенье в Новосибирске - участники из 28 стран посетили крупнейшую за Уралом научную библиотеку и новосибирский технопарк в Академгородке.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй. Онлайн

"Выбор Новосибирской области в качестве региональной площадки фестиваля не случаен - это еще одно признание заслуг области в достижении наук и образования. Новосибирская область - один из лидеров научно-технического развития в стране. В Академгородке, где мы открываем фестиваль, аккумулируются лучшие интеллектуальные ресурсы региона, здесь созданы все условия для молодых инновационных компаний", - сказал на церемонии открытия временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников.

Он отметил, что Новосибирск поддерживает фестивальную преемственность - на открытии присутствовали участники фестивалей 1957 и 1985 годов.

В Новосибирск на ВФМС прибыли молодые люди из 28 стран, в том числе из Аргентины, Боснии и Герцеговины, Ирана, Камеруна и Филиппин.

В воскресенье они посетили Государственную публичную научно-техническую библиотеку Сибирского отделения РАН, где хранится около 14 млн книг и документов. Также участники познакомились с проектами технопарка - школой робототехники, виртуальным планетарием, химическими опытами.

Новосибирская программа ВФМС включает в себя Фестиваль науки, научный поединок Science Slam, посещение театров и экскурсии по городу.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении фестиваля помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.