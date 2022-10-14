Кузнецова обсудила с участниками Всемирного фестиваля молодежи "семью будущего"

Детский омбудсмен предложила участникам встречи изобразить на листке бумаги свою будущую семью через 15-20 лет

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова провела встречу-воркшоп "Семья будущего" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Детский омбудсмен предложила участникам встречи наглядно изобразить на листке бумаги, какой они видят свою будущую семью через 15-20 лет.

"Вот сейчас мы нарисовали наше общество через несколько лет. Каждый из вас разный, но ответы на вопросы у многих пересекались. Сохраните эти листочки, может быть, через несколько лет вы их достанете и они вам помогут вспомнить очень важные вещи", - приводит слова Кузнецовой пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, многие элементы в образе семьи будущего, изображенном участниками встречи, пересекались: полная семья (муж и жена), минимум один сын и одна дочь, частный дом, отдых на природе. Назывались также взаимная любовь, бабушка и дедушка, близкие люди вокруг, домашнее животное, хорошая погода, автомобиль, путешествия.

Кузнецова также попросила участников встречи ответить на вопросы: какой возраст является оптимальным для создания семьи, в чем основной смысл семьи, что сложнее всего в семейных отношениях, сколько детей должно быть в семье, что нужно для создания семьи, что является залогом счастья в семье, кто в семье должен зарабатывать деньги, а кто должен заниматься воспитанием детей и кто должен вести домашнее хозяйство, и какие качества наиболее ценны в будущем супруге. По данным пресс-службы, большинство участников выразили мнение, что семью оптимально создавать в 25 лет, смысл создания семьи они видят в формировании очага, взаимопонимание и взаимоуважение считают залогом счастья семьи, и уверены, что оба супруга должны обеспечивать семью, участвовать в воспитании детей, вести домашнее хозяйство.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.