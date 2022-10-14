Программа Оренбургской области

Участники также попробовали сделать домашнюю лапшу

ОРЕНБУРГ, 15 октября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Лепить жаворонков, домашнюю лапшу и играть на ложках научили в воскресенье молодежь из 54 стран мира, которая приехала в Оренбург на региональную программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Программа в Оренбурге началась 14 октября, а 15 октября состоялось ее официальное открытие.

В культурном комплексе "Национальная деревня", где находится десять подворий с этнографическими музеями представителей самых многочисленных национальностей региона, иностранные гости погрузились в национальный колорит при участии представителей Ассоциации национальных молодежных общественных объединений Оренбургской области "Вместе".

Всего в регионе проживают представители 126 национальностей.

"Я в восторге от того, что мне показали, как делать домашнюю лапшу, и дали самому раскатать тесто и порезать. Я не думал, что это так легко - дома у нас нет лапши", - рассказал ТАСС студент из Кении, лепивший лапшу в татарском доме.

Иностранцы научились у белорусов лепить и доставать из печи жаворонков и играть на ложках, катать домашнюю лапшу у татар и изучили танцы разных народов Оренбуржья - русские хороводы и кадриль, немецкую польку, украинские и армянские танцы, а также - играть в национальные польские игры.

"Оренбург по меркам Бенина очень большой город, и это центр Евразии... Я узнал о вашей культуре много нового и хотел бы провести здесь больше времени", - поделился впечатлениями студент из Бенина.