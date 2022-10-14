Программа Оренбургской области

Участники также попробовали сделать домашнюю лапшу
ОРЕНБУРГ, 15 октября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Лепить жаворонков, домашнюю лапшу и играть на ложках научили в воскресенье молодежь из 54 стран мира, которая приехала в Оренбург на региональную программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Программа в Оренбурге началась 14 октября, а 15 октября состоялось ее официальное открытие.
В культурном комплексе "Национальная деревня", где находится десять подворий с этнографическими музеями представителей самых многочисленных национальностей региона, иностранные гости погрузились в национальный колорит при участии представителей Ассоциации национальных молодежных общественных объединений Оренбургской области "Вместе".
Всего в регионе проживают представители 126 национальностей.
"Я в восторге от того, что мне показали, как делать домашнюю лапшу, и дали самому раскатать тесто и порезать. Я не думал, что это так легко - дома у нас нет лапши", - рассказал ТАСС студент из Кении, лепивший лапшу в татарском доме.
Иностранцы научились у белорусов лепить и доставать из печи жаворонков и играть на ложках, катать домашнюю лапшу у татар и изучили танцы разных народов Оренбуржья - русские хороводы и кадриль, немецкую польку, украинские и армянские танцы, а также - играть в национальные польские игры.
"Оренбург по меркам Бенина очень большой город, и это центр Евразии... Я узнал о вашей культуре много нового и хотел бы провести здесь больше времени", - поделился впечатлениями студент из Бенина.
Из "Национальной деревни" фестиваль переместился в спортивно-культурный комплекс "Оренбуржье", где состоялось официальное открытие программы фестиваля концертом оренбургских коллективов и внесением флагов всех 54 стран, участники которых посетили регион. Здесь же прошла демонстрация самого большого в мире оренбургского пухового платка - 20 на 20 метров. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.
В рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября в Оренбург приехали гости из 54 стран. Самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. 14 октября гости познакомились с оренбургской молодежью на тренинге "Дружба народов" и побывали в Оренбургском президентском кадетском училище.
Они также посетили городские музеи, увидели эксклюзивную экспозицию оренбургских пуховых платков и сделали селфи на фоне 2,5-метрового клубка пряжи со спицами.
Вечером того же дня центральная улица города - Советская, где находятся все главные музеи и театры, превратилась в "Площадь искусств". Одним из последних номеров стал общий флэш-моб, когда гости вместе с волонтерами и прохожими пели песню со словами "Я, ты, он, она - вместе дружная семья".
16 октября участники планируют посетить четыре предприятия - производственную компанию "Пластик", Завод бурового оборудования, индустриальный парк "Оренбургский пуховый платок" и молокоперерабатывающий завод "Летний луг", а также обсудить экономику будущего и инновации в производстве в Оренбургском госуниверситете.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.
Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.
В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.