Программа Оренбургской области

Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 октября, 18:08
Гости ВФМС в Оренбурге научились лепить жаворонков и играть на ложках

Участники также попробовали сделать домашнюю лапшу

ОРЕНБУРГ, 15 октября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Лепить жаворонков, домашнюю лапшу и играть на ложках научили в воскресенье молодежь из 54 стран мира, которая приехала в Оренбург на региональную программу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Программа в Оренбурге началась 14 октября, а 15 октября состоялось ее официальное открытие.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй. Онлайн

В культурном комплексе "Национальная деревня", где находится десять подворий с этнографическими музеями представителей самых многочисленных национальностей региона, иностранные гости погрузились в национальный колорит при участии представителей Ассоциации национальных молодежных общественных объединений Оренбургской области "Вместе".

Всего в регионе проживают представители 126 национальностей.

"Я в восторге от того, что мне показали, как делать домашнюю лапшу, и дали самому раскатать тесто и порезать. Я не думал, что это так легко - дома у нас нет лапши", - рассказал ТАСС студент из Кении, лепивший лапшу в татарском доме.

Иностранцы научились у белорусов лепить и доставать из печи жаворонков и играть на ложках, катать домашнюю лапшу у татар и изучили танцы разных народов Оренбуржья - русские хороводы и кадриль, немецкую польку, украинские и армянские танцы, а также - играть в национальные польские игры.

"Оренбург по меркам Бенина очень большой город, и это центр Евразии... Я узнал о вашей культуре много нового и хотел бы провести здесь больше времени", - поделился впечатлениями студент из Бенина.

Смотрите также
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Досье

Из "Национальной деревни" фестиваль переместился в спортивно-культурный комплекс "Оренбуржье", где состоялось официальное открытие программы фестиваля концертом оренбургских коллективов и внесением флагов всех 54 стран, участники которых посетили регион. Здесь же прошла демонстрация самого большого в мире оренбургского пухового платка - 20 на 20 метров. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса.

Программа Оренбургской области

В рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября в Оренбург приехали гости из 54 стран. Самые большие делегации - из Уганды, Индонезии, Италии, Болгарии и Китая. 14 октября гости познакомились с оренбургской молодежью на тренинге "Дружба народов" и побывали в Оренбургском президентском кадетском училище.

Они также посетили городские музеи, увидели эксклюзивную экспозицию оренбургских пуховых платков и сделали селфи на фоне 2,5-метрового клубка пряжи со спицами.

Вечером того же дня центральная улица города - Советская, где находятся все главные музеи и театры, превратилась в "Площадь искусств". Одним из последних номеров стал общий флэш-моб, когда гости вместе с волонтерами и прохожими пели песню со словами "Я, ты, он, она - вместе дружная семья".

16 октября участники планируют посетить четыре предприятия - производственную компанию "Пластик", Завод бурового оборудования, индустриальный парк "Оренбургский пуховый платок" и молокоперерабатывающий завод "Летний луг", а также обсудить экономику будущего и инновации в производстве в Оренбургском госуниверситете.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад- карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Делегаты ВФМС в Севастополе устроили флешмоб и поговорили о революции 1917 года
15 октября, 19:12
Участники фестиваля молодежи и студентов посетили исторический бал в Ярославле
15 октября, 18:48
Большая делегация из Сирии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов
15 октября, 18:45
Скворцова: более половины россиян в будущем должны уметь оказывать первую помощь
15 октября, 18:41
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытым
15 октября, 18:41
Путин пожелал участникам фестиваля молодежи изменить мир к лучшему
15 октября, 18:36
В Рязанской области планируют запустить производство препаратов для лечения рака
15 октября, 18:35
Путин прибыл в Большой ледовый дворец в Сочи, где проходит церемония открытия ВФМС
15 октября, 18:10
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.