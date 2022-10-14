Скворцова: более половины россиян в будущем должны уметь оказывать первую помощь

По мнению главы Минздрава, нужно внести изменения в программу школьных уроков ОБЖ, чтобы их хватало для освоения этих знаний

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Необходимо улучшить подготовку будущих водителей в части обучения навыкам оказания первой помощи, и переформатировать уроки ОБЖ в школах, чтобы в будущем большая часть населения РФ умела оказывать первую помощь. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в воскресенье на встрече с представителями движения волонтеров-медиков на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения за два года оказало медицинскую помощь более 1,5 млн человек. Участники движения проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с курирующими врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи.

"Наша с вами задача: системно начать практически обучать большую часть населения нашей страны этим полезным абсолютно универсальным навыкам", - сказала министр.

Речь при этом идет о простых действиях, которые важно четко и правильно провести: наложить жгут, чтобы остановить кровотечение, провести мобилизацию, массаж сердца или другие манипуляции, которые позволят сохранить жизнь человеку до приезда врача.

Она также отметила, что необходимо внести изменения в школьные уроки ОБЖ, чтобы одних уроков хватало для освоения этих знаний. "И ввести зачеты по воспроизведению этих навыков, обязательно", - уточнила министр.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.