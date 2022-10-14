Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 октября, 18:41
Скворцова: более половины россиян в будущем должны уметь оказывать первую помощь

По мнению главы Минздрава, нужно внести изменения в программу школьных уроков ОБЖ, чтобы их хватало для освоения этих знаний

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Необходимо улучшить подготовку будущих водителей в части обучения навыкам оказания первой помощи, и переформатировать уроки ОБЖ в школах, чтобы в будущем большая часть населения РФ умела оказывать первую помощь. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в воскресенье на встрече с представителями движения волонтеров-медиков на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Смотрите также
Скворцова: будущие водители должны проходить курсы первой помощиМинздрав РФ предлагает заменить в школьной программе ОБЖ на обучение ЗОЖДепутат предложил определить лиц, ответственных за жизнь и здоровье учеников

Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения за два года оказало медицинскую помощь более 1,5 млн человек. Участники движения проводят профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового образа жизни, вместе с курирующими врачами в школах и на предприятиях проводят мероприятия по обучению навыкам первой помощи.

"Наша с вами задача: системно начать практически обучать большую часть населения нашей страны этим полезным абсолютно универсальным навыкам", - сказала министр.

Речь при этом идет о простых действиях, которые важно четко и правильно провести: наложить жгут, чтобы остановить кровотечение, провести мобилизацию, массаж сердца или другие манипуляции, которые позволят сохранить жизнь человеку до приезда врача.

Она также отметила, что необходимо внести изменения в школьные уроки ОБЖ, чтобы одних уроков хватало для освоения этих знаний. "И ввести зачеты по воспроизведению этих навыков, обязательно", - уточнила министр.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля состоятся 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияСкворцова, Вероника Игоревна
Читать далее
Делегаты ВФМС в Севастополе устроили флешмоб и поговорили о революции 1917 года
15 октября, 19:12
Участники фестиваля молодежи и студентов посетили исторический бал в Ярославле
15 октября, 18:48
Большая делегация из Сирии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов
15 октября, 18:45
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытым
15 октября, 18:41
Путин пожелал участникам фестиваля молодежи изменить мир к лучшему
15 октября, 18:36
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.