О фестивале

В Сочи приехали более ста представителей этой страны
СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация из Сирии приняла в воскресенье участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Как сообщили организаторы ТАСС, в Сочи приехали более ста представителей этой страны.
Молодые люди принесли на трибуны национальные флаги и, как и их сверстники из других стран, активно участвовали в программе, предусмотренной для зрителей. Сирийские делегаты пританцовывали и поддерживали артистов и ведущих, привлекавших внимание к наиболее острым проблемам современности.
Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.
Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.