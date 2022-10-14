В Сочи приехали более ста представителей этой страны

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация из Сирии приняла в воскресенье участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Как сообщили организаторы ТАСС, в Сочи приехали более ста представителей этой страны.

Молодые люди принесли на трибуны национальные флаги и, как и их сверстники из других стран, активно участвовали в программе, предусмотренной для зрителей. Сирийские делегаты пританцовывали и поддерживали артистов и ведущих, привлекавших внимание к наиболее острым проблемам современности.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.