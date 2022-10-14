Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 18:45
Большая делегация из Сирии принимает участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов

В Сочи приехали более ста представителей этой страны

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация из Сирии приняла в воскресенье участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Как сообщили организаторы ТАСС, в Сочи приехали более ста представителей этой страны.

Молодые люди принесли на трибуны национальные флаги и, как и их сверстники из других стран, активно участвовали в программе, предусмотренной для зрителей. Сирийские делегаты пританцовывали и поддерживали артистов и ведущих, привлекавших внимание к наиболее острым проблемам современности.

О фестивале

Основные события XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдут в Олимпийском парке Сочи 15-22 октября. В субботу в Москве прошел международный парад-карнавал ВФМС.

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Изначально организаторы заявляли о том, что в фестивале примут участие 20 тыс. человек, однако в субботу пресс-служба ВФМС сообщила о том, что на молодежный форум приехало гораздо больше людей, чем было аккредитовано. С ними сейчас решается вопрос об аккредитации и размещении в сочинских гостиницах, уточнили организаторы.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияСирия
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