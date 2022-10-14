Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
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15 октября, 18:48
Участники фестиваля молодежи и студентов посетили исторический бал в Ярославле

Гостей обучали каллиграфическому письму, фехтованию и историческим танцам

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов приняли участие в исторической реконструкции русского бала в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье замдиректора ярославского Центра патриотического воспитания Елисей Ясюченя.

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"Мы проводили для иностранных гостей интерактивную экскурсию по Ярославлю, ее заключительной частью стал русский бал XIX века. Представители организации "Историческое общество N" показывали, как собирались в ту эпоху на бал - гостям делали прически, примеряли костюмы. Затем обучали каллиграфическому письму кириллицей, а после этого был мастер-класс по историческим танцам", - рассказал Ясюченя.

Он также отметил, что делегация иностранных гостей посетила уроки фехтования.

"Благодаря работе реконструкторов удалось детально воссоздать атмосферу бала", - пояснил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что делегация из 45 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов приехала в Ярославль в субботу в рамках региональной программы фестиваля. В день прибытия гости познакомились с ярославскими студентами, посмотрели презентации вузов и творческие номера.

На интерактивной экскурсии по Ярославлю в воскресенье иностранцев познакомили с азами кузнечного дела, традиционным плетением кружев и изготовлением украшений.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет с 14 по 17 октября в 15 регионах России.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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