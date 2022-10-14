Гостей обучали каллиграфическому письму, фехтованию и историческим танцам

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов приняли участие в исторической реконструкции русского бала в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье замдиректора ярославского Центра патриотического воспитания Елисей Ясюченя.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй. Онлайн

Он также отметил, что делегация иностранных гостей посетила уроки фехтования.

"Мы проводили для иностранных гостей интерактивную экскурсию по Ярославлю, ее заключительной частью стал русский бал XIX века. Представители организации "Историческое общество N" показывали, как собирались в ту эпоху на бал - гостям делали прически, примеряли костюмы. Затем обучали каллиграфическому письму кириллицей, а после этого был мастер-класс по историческим танцам", - рассказал Ясюченя.

Ранее сообщалось, что делегация из 45 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов приехала в Ярославль в субботу в рамках региональной программы фестиваля. В день прибытия гости познакомились с ярославскими студентами, посмотрели презентации вузов и творческие номера.

На интерактивной экскурсии по Ярославлю в воскресенье иностранцев познакомили с азами кузнечного дела, традиционным плетением кружев и изготовлением украшений.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов пройдет с 14 по 17 октября в 15 регионах России.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал. Основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.