Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 2017 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
15 октября, 19:56
Иностранные гости фестиваля молодежи посостязались в русских народных играх в Ярославле

Делегация из 45 иностранных участников прибыла в Ярославль в субботу рамках региональной программы ВФМС

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ярославле посостязались в русских народных играх - перетягивании палки и петушиных боях, а также сыграли в русскую лапту. Об этом ТАСС рассказал замдиректора ярославского Центра патриотического воспитания Елисей Ясюченя.

Смотрите также
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи началась в Олимпийском парке Сочи

"Спортивный праздник, включающий традиционные народные виды спорта и исконно русские забавы, был разделен на три части. Сначала гости познакомились с русской лаптой, потом посостязались в русских народных играх - перетягивании палки и петушиных боях. Также мы подготовили юмористическую эстафету по мотивам русских народных сказок", - сообщил Ясюченя.

Делегация из 45 иностранных участников ВФМС прибыла в Ярославль в субботу рамках региональной программы фестиваля. В день прибытия гости познакомились с ярославскими студентами, посмотрели презентации вузов и творческие номера. На интерактивной экскурсии по Ярославлю в воскресенье иностранцев познакомили с азами кузнечного дела, традиционным плетением кружев и изготовлением украшений. Делегация приняла также участие в реконструкции русского бала XIX века.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Путин: промышленность должна внедрять новые технологии для решения экологических проблем
15 октября, 20:45
Путин призвал страны отказаться от соперничества и перейти к партнерству
15 октября, 20:38
Путин: солнечные батареи успешно применяются для обогрева нефти в трубах на севере РФ
15 октября, 20:35
Путин: уголь можно сделать экологичным источником энергии, но на это нужны средства
15 октября, 20:35
Детский омбудсмен и глава Росмолодежи подписали соглашение о сотрудничестве
15 октября, 20:31
Путин: РФ исполнит взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату обязательства
15 октября, 20:18
Путин назвал медицину среди главных сфер, куда государство должно вкладывать средства
15 октября, 20:16
Путин призвал сохранить культурное и языковое единство России
15 октября, 20:15
Участники фестиваля молодежи и студентов устроили многотысячный танцевальный флешмоб
15 октября, 20:09
Участники Фестиваля молодежи посадили деревья на "Аллее дружбы" в Ростове
15 октября, 20:01
Делегация Северной Осетии накормила участников фестиваля молодежи осетинскими пирогами
15 октября, 19:55
Путин: РФ заинтересована в возвращении состоявшихся ученых, уехавших за границу
15 октября, 19:46
Путин уверен, что жизнь и работа на благо других "возвращается сторицей"
15 октября, 19:40
Делегаты ВФМС в Севастополе устроили флешмоб и поговорили о революции 1917 года
15 октября, 19:12
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.