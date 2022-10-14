Иностранные гости фестиваля молодежи посостязались в русских народных играх в Ярославле

Делегация из 45 иностранных участников прибыла в Ярославль в субботу рамках региональной программы ВФМС

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ярославле посостязались в русских народных играх - перетягивании палки и петушиных боях, а также сыграли в русскую лапту. Об этом ТАСС рассказал замдиректора ярославского Центра патриотического воспитания Елисей Ясюченя.

"Спортивный праздник, включающий традиционные народные виды спорта и исконно русские забавы, был разделен на три части. Сначала гости познакомились с русской лаптой, потом посостязались в русских народных играх - перетягивании палки и петушиных боях. Также мы подготовили юмористическую эстафету по мотивам русских народных сказок", - сообщил Ясюченя.

Делегация из 45 иностранных участников ВФМС прибыла в Ярославль в субботу рамках региональной программы фестиваля. В день прибытия гости познакомились с ярославскими студентами, посмотрели презентации вузов и творческие номера. На интерактивной экскурсии по Ярославлю в воскресенье иностранцев познакомили с азами кузнечного дела, традиционным плетением кружев и изготовлением украшений. Делегация приняла также участие в реконструкции русского бала XIX века.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.