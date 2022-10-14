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15 октября, 19:12
Делегаты ВФМС в Севастополе устроили флешмоб и поговорили о революции 1917 года

Иностранцы встретились со студентами и школьниками из Севастополя, рассказали им, какие города и места стоит посетить на их родине в первую очередь, и пригласили их в гости

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Участники региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) и Саммита студенческих лидеров государств СНГ в Севастополе встретились со студентами и школьниками города, поучаствовали во флешмобе, а также поговорили об Октябрьской революции и демократии. Встреча прошла в воскресенье в региональном филиале МГУ имени М. В. Ломоносова.

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К моменту приезда 150 участников фестиваля и саммита, на площади перед главным корпусом вуза собрались студенты и школьники. Подъехавшие автобусы с гостями они встретили бурными овациями, а выходившие из автобуса делегаты ответили севастопольцам взаимностью.

После приветственных слов директора филиала МГУ Ивана Кусова севастопольская молодежь исполнила массовый танец, к которому присоединились иностранные гости, и в итоге получился флешмоб с участием трехсот человек. Затем ребята разошлись по аудиториям.

Несмотря на то, что встреча была анонсирована как обсуждение международных и межнациональных вопросов, никакого формализма в общении не было.

Из разных стран

В аудитории №250 собрались ученики одной из севастопольских гимназий, а к ним в гости пришли участники ВФМС из Великобритании, Марокко, Венгрии, Хорватии, Эфиопии, Македонии и Аргентины.

"Ну и кто тут учитель?" - спросил британец Джеймс, который немного опоздал на встречу.

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"Ты и будешь нашим учителем", - не растерялись севастопольские гимназисты.

За шутками ребята быстро выяснили, что всем будет проще общаться на английском. А затем иностранцы рассказали, почему приехали на региональную программу именно в Севастополь, а не в другой из 15 городов России.

"Я уже была в России, и она произвела на меня большое впечатление. Мы славяне, у нас много общего и в языке, и в культуре. На фестиваль я приехала, чтобы пообщаться с людьми со всего мира, но Севастополь выбрала, потому что здесь программа посвящена истории, а так как я изучаю русский язык, то считаю, что нужно знать не только его, но и историю, культуру", - пояснила свой выбор хорватка Эвона.

Эфиоп Хали рассказал севастопольцам о том, как в столице его родины появилась пушка, названная в честь русского города с героической историей.

"Эфиопия - страна с давними христианскими традициями, в нашей столице Аддис-Абебе есть Севастопольская площадь. Когда случилась Крымская война, и Россия воевала с Турцией и ее союзниками, наш король Теодор II, который был православным христианином, узнал, что православные воюют с мусульманами, и захотел помочь России, но не знал, как. Он построил большую пушку, которую назвал "Севастополь", и теперь она стоит у нас в столице", - сказал он.

О революции и демократии

Одним из условий встречи была договоренность - не обсуждать современные политические вопросы, но ребятам и без этого было, о чем поговорить. Например, иностранцев интересовало отношение современной российской молодежи к Октябрьской революции 1917 года, которая изменила не только Россию, но и повлияла на весь мир.

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"Мы сейчас знаем гораздо больше правды об этом, чем знали наши родители", - сказала одна из севастопольских школьниц. Впрочем, отношение к этой странице истории России у ребят разное: кто-то считает Ленина гениальным политиком, а кто-то говорит о том, что революция стала трагедией для страны.

По общему мнению, современная Россия должна взять все лучшее, что было в Российской Империи и в Советском Союзе.

Еще молодые люди обсудили отношение к демократии. "Демократия - вещь абстрактная. Многие думают, что демократия - это когда ты можешь говорить, но я считаю, что демократия - это когда ты можешь быть услышанным", - сказал гость из Эфиопии Хали, который сейчас изучает политологию в Великобритании.

Делегаты рассказали местным сверстникам, какие города и места стоит посетить на их родине в первую очередь, и приглашали в гости.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов начался 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более 1 тыс. иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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