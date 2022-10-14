Иностранцы встретились со студентами и школьниками из Севастополя, рассказали им, какие города и места стоит посетить на их родине в первую очередь, и пригласили их в гости

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Участники региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) и Саммита студенческих лидеров государств СНГ в Севастополе встретились со студентами и школьниками города, поучаствовали во флешмобе, а также поговорили об Октябрьской революции и демократии. Встреча прошла в воскресенье в региональном филиале МГУ имени М. В. Ломоносова.

К моменту приезда 150 участников фестиваля и саммита, на площади перед главным корпусом вуза собрались студенты и школьники. Подъехавшие автобусы с гостями они встретили бурными овациями, а выходившие из автобуса делегаты ответили севастопольцам взаимностью. После приветственных слов директора филиала МГУ Ивана Кусова севастопольская молодежь исполнила массовый танец, к которому присоединились иностранные гости, и в итоге получился флешмоб с участием трехсот человек. Затем ребята разошлись по аудиториям. Несмотря на то, что встреча была анонсирована как обсуждение международных и межнациональных вопросов, никакого формализма в общении не было. Из разных стран В аудитории №250 собрались ученики одной из севастопольских гимназий, а к ним в гости пришли участники ВФМС из Великобритании, Марокко, Венгрии, Хорватии, Эфиопии, Македонии и Аргентины. "Ну и кто тут учитель?" - спросил британец Джеймс, который немного опоздал на встречу.

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"Ты и будешь нашим учителем", - не растерялись севастопольские гимназисты. За шутками ребята быстро выяснили, что всем будет проще общаться на английском. А затем иностранцы рассказали, почему приехали на региональную программу именно в Севастополь, а не в другой из 15 городов России. "Я уже была в России, и она произвела на меня большое впечатление. Мы славяне, у нас много общего и в языке, и в культуре. На фестиваль я приехала, чтобы пообщаться с людьми со всего мира, но Севастополь выбрала, потому что здесь программа посвящена истории, а так как я изучаю русский язык, то считаю, что нужно знать не только его, но и историю, культуру", - пояснила свой выбор хорватка Эвона. Эфиоп Хали рассказал севастопольцам о том, как в столице его родины появилась пушка, названная в честь русского города с героической историей. "Эфиопия - страна с давними христианскими традициями, в нашей столице Аддис-Абебе есть Севастопольская площадь. Когда случилась Крымская война, и Россия воевала с Турцией и ее союзниками, наш король Теодор II, который был православным христианином, узнал, что православные воюют с мусульманами, и захотел помочь России, но не знал, как. Он построил большую пушку, которую назвал "Севастополь", и теперь она стоит у нас в столице", - сказал он. О революции и демократии Одним из условий встречи была договоренность - не обсуждать современные политические вопросы, но ребятам и без этого было, о чем поговорить. Например, иностранцев интересовало отношение современной российской молодежи к Октябрьской революции 1917 года, которая изменила не только Россию, но и повлияла на весь мир.